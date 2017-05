BVB: Weidenfeller verlängert bis 2018

Dortmund - Torhüter Roman Weidenfeller bleibt dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund eine weitere Saison erhalten. Der 36-Jährige verlängert seine Vertrag bis 2018.

Roman Weidenfeller bleibt bei Borussia Dortmund. Der 36 Jahre alte Weltmeister von 2014 verlängerte am Dienstag seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis 30. Juni 2018.

"Ich habe mich ganz bewusst für ein weiteres Jahr bei meinem Verein entschieden, möchte Roman Bürki in seiner Entwicklung weiterhin unterstützen und obendrein dabei helfen, einen jungen Torhüter mit aufzubauen", sagte Weidenfeller. Stammkeeper beim BVB ist der Schweizer Bürki.

Weidenfeller war in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Union Berlin dank seiner Paraden im Elfmeterschießen maßgeblich am Dortmunder Weiterkommen beteiligt. Am 27. Mai steht der BVB im DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt.

„Steht unserer Mannschaft gut zu Gesicht“

"Roman Weidenfeller ist nicht nur eine Identifikationsfigur, deren Erfahrung uns sehr gut tut, sondern nach wie vor ein starker Torhüter mit einer Top-Physis. Er steht unserer Mannschaft sehr gut zu Gesicht", betonte Sportdirektor Michael Zorc. Weidenfeller war im Sommer 2002 vom 1. FC Kaiserslautern zur Borussia gewechselt.

SID