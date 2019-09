BVB-Star Marius Wolf vor Wechsel zu Hertha BSC – alle Transfer-News

Hertha BSC schnappt sich offenbar BVB-Star Marius Wolf. Borussia Dortmund will ihn verleihen, alle Transfer-News gibt's hier.

Dortmund – Borussia Dortmund kann für die kommende Saison wohl noch einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste streichen. Hertha BSC schnappt sich offenbar die Dienste von BVB-Star Marius Wolf, wie wa.de* berichtet.

Der 24-jährige Wolf konnte sich beim BVB zuletzt nicht durchsetzen. Beim blamablen 1:3 gegen Union Berlin am vergangenen Samstag, bei dem es zu Ausschreitungen im BVB-Block gekommen ist, blieb er zum dritten Mal in Folge in der aktuellen Bundesliga-Saison ohne Einsatzzeiten, heißt es auf wa.de*.

Dabei hoffe man beim BVB aber wohl weiterhin auf einen Verbleib von Raphael Guerreiro. Der Portugiese stünde wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. maho

