Thomas Müller vergleicht Bayern-Mitspieler mit Goldfisch: „Gedächtnis von nur 10 Sekunden“

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller bläst im Titelkampf mit Borussia Dortmund zum Angriff. Der Führungsspieler bemüht einen kuriosen Vergleich für seine Mitspieler beim FC Bayern.

München – Der FC Bayern ist nach dem schwer erarbeiteten 2:0-Sieg gegen Hertha BSC wieder Tabellenführer. Dank des Patzers des Konkurrenten Borussia Dortmund beträgt der Vorsprung vier Spieltage vor Schluss einen Punkt. Bayern-Anführer Thomas Müller erklärt die Marschroute im Saisonendspurt, um den elften Meistertitel in Folge zu sichern. Der Ur-Bayer macht einen kuriosen Vorschlag und vergleicht seine Mitspieler mit einem Goldfisch.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 in Weilheim Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Pflichtspiele für den FC Bayern: 662 (234 Tore, 255 Vorlagen) Länderspiele: 121 (44 Tore)

Thomas Müller fordert im Titelrennen „Goldfisch-Mentalität“

Nach der Saison ist beim FC Bayern eine große Saisonanalyse angekündigt, schon auf der Aufsichtsratssitzung am 22. Mai geht es auch um die Zukunft der Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Zuvor sollen aber alle Kräfte im Titelkampf gebündelt werden, forderten die Führungskräfte unisono. Und auch der aktuelle Kapitän auf dem Platz, Thomas Müller, der gegen die Hertha zu Beginn nur auf der Bank saß, ist dieser Meinung.

Die Bayern scheiterten im Viertelfinale der Champions League und des DFB-Pokals, in der Bundesliga wurde ein komfortables Polster auf den BVB verspielt. Der April sei „eine absolute Enttäuschung“ gewesen, schreibt Müller in seinem Newsletter. „Die Einzelspiele kann man zwar in die verschiedensten Richtungen analysieren – alles in allem lief einfach nichts für uns. Und dafür gibt es sicherlich auch einige Gründe.“ Aber jetzt sei „nicht der richtige Zeitpunkt für eine groß angelegte Ursachenforschung“. Die ganzen Negativerlebnisse der letzten Wochen müssen nun vergessen werden, Goldfisch-Mentalität sei jetzt angesagt.

Thomas Müller vergleicht seine Bayern-Mitspieler mit Goldfischen. © Michael Weber/Imago/Angelika Warmuth/dpa

Thomas Müller vergleicht Bayern-Mitspieler mit Goldfisch: „Gedächtnis von nur 10 Sekunden“

„Mit einem Gedächtnis von nur 10 Sekunden ist da automatisches Nach-vorne Blicken angesagt. Das gilt jetzt auch für uns“, setzt Müller zu einem kuriosen Vergleich im Titelkampf an. In der aktuellen Phase müssen „wir die vergangenen Spiele und Erlebnisse abschütteln und uns auf das konzentrieren, was jetzt wichtig ist“, betonte der 33-Jährige.

Sinngemäß sei die Mannschaft kurz vor Schluss „in der 80. Minute der Bundesliga-Saison. Etwas Grundsätzliches zu korrigieren oder Wiedergutmachung zu betreiben, dafür ist es jetzt zu spät“, schrieb Müller: „Nun heißt es beißen und jede Aktion als entscheidend zu betrachten. Diese Schärfe brauchen wir jetzt.“ Das Restprogramm von Bayern und BVB in der Übersicht.

„Nicht ganz konsequente Konkurrenz“: Müller stichelt Richtung Dortmund

„Wir sind es uns, unseren Fans und der DNA des Clubs schuldig, alles dafür zu tun, um der Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft noch ein versöhnliches Ende zu geben. Ich erwarte von mir selbst, von unserem Team und dem Umfeld absoluten Glauben, Einsatz und Geschlossenheit“, erklärte Müller, der zuletzt von Chefcoach Tuchel nach der Bayern-Blamage in Mainz offen kritisiert wurde. „Wenn wir diese Basis in jedem Spiel über 90 Minuten auf den Platz bringen, werden die Ergebnisse kommen. Wir holen uns das Ding!“

Diese Ansage machte Müller nach dem Sieg gegen die Hertha auch im Vorbeigehen Richtung Journalisten in der Mixed Zone. „Könnt ihr schreiben“, meinte der Ur-Bayer, jetzt hat er es selbst getan. Auch eine feine Spitze Richtung Borussia Dortmund konnte sich Müller nicht verkneifen: „Der beschriebene Saisonverlauf und eine über die Saison gesehen auch nicht ganz konsequente Konkurrenz, hat uns die Möglichkeit gegeben, im Meisterschaftskampf knapp die Nase vorne zu haben.“

Rekordmeister Müller will Serie mit FC Bayern ausbauen

Müller ist mit elf Titeln der deutsche Rekordmeister unter allen Spielern. Jetzt will er nichts unversucht lassen, die elfte Schale in Serie den Fans auf dem Münchner Rathausbalkon präsentieren zu können. Und dann? Nach mehreren Spielen auf der Ersatzbank zeichnet Lothar Matthäus ein Abschieds-Szenario um Thomas Müller. (ck)