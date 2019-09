Wirbel um Bundesliga-Profi: Anklage wegen Körperverletzung - Reaktion überrascht

Ein Bundesliga-Profi ist angeklagt worden. Dabei geht es um eine vorsätzliche Körperverletzung aus dem Jahr 2018. Nun stand der Prozess in Augsburg an.

Augsburg - Was ist da im Mai 2018 in der Augsburger Innenstadt passiert? FCA-Profi Caiuby soll, so berichtet es die dpa, offenbar einem Mann einen Kopfstoß versetzt haben. Das Opfer wurde dabei wohl erheblich verletzt. Deshalb stand am Dienstag nun ein Strafprozess gegen Caiuby an.

Der 31-Jährige ist laut dpa wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Beim Strafprozess am Dienstag ist er aber - trotz Ladung - nicht erschienen. Caiubys Verteidiger Fabian Krötz wies im Namen seines Mandanten den Vorwurf der Körperverletzung zurück. Caiuby sei bei der körperlichen Auseinandersetzung gar nicht dabei gewesen. Er peile einen Freispruch an, sagte der Anwalt.

Caiuby: Wirbel um Augsburg-Stürmer - Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Das Augsburger Amtsgericht begann dann in Caiubys Abwesenheit, Zeugen zu befragen. Ob der Prozess ohne persönliche Aussage des Stürmers beendet werden kann, war zunächst unklar.

+ Im Landgericht Augsburg steht vor dem Prozess gegen den Fußballprofi Caiuby dessen Verteidiger Fabian Krötz vor der leeren Anklagebank. © dpa / Stefan Pu chner

Der Profi hat beim Augsburger Bundesligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2020, spielt aber derzeit nicht. Nach jüngsten Angaben des FCA-Managements hat der Brasilianer wegen einer Reihe von Undiszipliniertheiten keine Chance auf ein Comeback bei dem Verein.

Neben Caiuby gibt es zwei weitere Fußballer, gegen die derzeit schwere Vorwürfe erhoben werden: Christoph Metzelder und Jerome Boateng.

