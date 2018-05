Ex-FCB-Coach Ancelotti hat neuen Job bei italienischem Top-Klub

Carlo Ancelotti und der FC Bayern München - das hatte nicht so richtig gepasst. Nun hat der Italiener einen neuen Job gefunden.

Neapel - Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti wird neuer Coach des italienischen Fußball-Vizemeisters SSC Neapel. Dies bestätigte der Klub am Mittwochabend auf seiner Homepage. Zuvor hatten italienische Medien bereits von einer Einigung berichtet.

"Neapel ist sehr glücklich, bekannt zu geben, dass eine Einigung mit Trainer Carlo Ancelotti zustande gekommen ist", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. "Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, Trainer eines Teams aus einer einzigartigen Stadt und mit so unglaublichen Fans zu sein", sagte Ancelotti.



Ancelotti war nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain entlassen worden

Der 58-Jährige tritt in Neapel die Nachfolge von Maurizio Sarri an, der mit Napoli in der abgelaufenen Saison lange um den Titel in der Serie A mitspielte, letztendlich aber Platz zwei belegte. Ancelotti unterschrieb bei seinem neuen Klub einen Dreijahresvertrag und soll dabei nach Informationen italienischer Medien 6,5 Millionen Euro netto pro Saison verdienen.



Ancelotti war am 28. September 2017 nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain beim deutschen Rekordmeister aus München entlassen worden. Sein Engagement war dabei keine Erfolgsgeschichte. Der Italiener holte lediglich die deutsche Meisterschaft in der Saison 2016/2017. In der Champions League schied Ancelotti mit den Bayern im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid aus.



Sarri geht wohl zu St. Petersburg

Ancelottis Vorgänger Sarri, dessen Abgang kurz zuvor offiziell bestätigt wurde, will offenbar zu Zenit St. Petersburg wechseln. Der russische Klub ist trainerlos, nachdem Roberto Mancini als Chefcoach der italienischen Nationalmannschaft auf den Apennin zurückgekehrt ist.



