Live-Ticker: Barcelona und Juventus können zu Hause Halbfinal-Tickets lösen

In den Rückspielen des Viertelfinals trifft Juventus Turin auf Ajax Amsterdam und der FC Barcelona empfängt Manchester United. Zwei Champions-League-Spiele in der Live-Ticker-Konferenz.

In den ersten Viertelfinal-Rückspielen der Champions League trifft Juventus Turin auf Ajax Amsterdam, der FC Barcelona bekommt es mit Manchester United zu tun.

Vor knapp einer Woche holte Juventus in Amsterdam ein 1:1, Barca siegte in Manchester mit 1:0.

Anstoß der beiden Partien ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

In unserer Übersicht auf tz.de* finden Sie alle Termine zum Viertelfinale.

FC Barcelona – Manchester United -:- (-:-) Juventus Turin – Ajax Amsterdam -:- (-:-)

>>> Ticker aktualisieren <<<

Aufstellung: FC Barcelona – Manchester United

FC Barcelona: --- Manchester United: ---

Aufstellung: Juventus Turin - Ajax Amsterdam

Juventus Turin: --- Ajax Amsterdam: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ticker-Konferenz der ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Um 21 Uhr wird in Turin und Barcelona angepfiffen.

Juventus und Barcelona vor Heimspielen im Vorteil

Cristiano Ronaldo heißt die Lebensversicherung von Juventus Turin. Der fünfmalige Weltfußballer schoss Italiens Rekordmeister, der den erneuten Titelgewinn am Wochenende aufschieben musste, mit seinen drei Treffern im Rückspiel gegen Atletico Madrid ins Viertelfinale und erzielte auch das Tor beim 1:1 im Hinspiel bei Ajax Amsterdam. Für die Niederländer war zwar David Neres direkt nach Wiederanpfiff erfolgreich. Dennoch muss der Champions-League-Sieger von 1995 in der Hauptstadt des Piemont gewinnen, um erstmals nach 22 Jahren ins Halbfinale der Königsklasse vorzustoßen. Bei dem Unterfangen fehlt Nicolas Tagliafico, der sich eine Woche zuvor eine Gelb-Sperre eingehandelt hat.

Noch schlechter ist die Ausgangsposition für Manchester United nach deren 0:1 im Old Trafford gegen Barcelona. Doch die Katalanen sollten gewarnt sein: Schon in der Runde zuvor konterten die „Red Devils“ nach einem 0:2 auf einem Platz mit einem 3:1 bei Paris St. Germain erfolgreich. Für Barca geht es darum, den Viertelfinal-Fluch zu bezwingen - seit dem vierten Champions-League-Triumph 2015 schieden die „Blaugrana“ dreimal nacheinander in der Runde der besten acht Teams aus - wie auch schon in der Saison 2013/2014. Immerhin: Aktuell stellen Lionel Messi und Co. die einzige noch ungeschlagene Mannschaft im Wettbewerb.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.