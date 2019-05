Was für ein Comeback! Liverpool überrollt Barcelona und biegt ein 0:3 um

Der FC Liverpool legt im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona eine Wahnsinns-Aufholjagd hin. Dank zweier Doppelpacks stehen die Engländer wieder im Finale.

Liverpool - Wahnsinn im Tollhaus Anfield Road: Teammanager Jürgen Klopp hat dank der Doppel-Torschützen Georginio Wijnaldum und Divock Origi mit dem FC Liverpool ein Fußball-Wunder geschafft und ist nach einer unglaublichen Energieleistung zum zweiten Mal in Folge ins Finale der Champions League eingezogen. Der 18-malige englische Meister setzte sich im Halbfinal-Rückspiel vor eigenem Publikum mit 4:0 (1:0) gegen den FC Barcelona um Superstar Lionel Messi durch, der nach dem 3:0 im Hinspiel als klarer Favorit auf die Insel gereist war.

Origi (7., 79.) sowie der zur Halbzeit eingewechselte Niederländer Georginio Wijnaldum (54., 56.) sorgten dafür, dass Liverpool zum vierten Mal ins Endspiel der Königsklasse einzog und weiter vom zweiten Champions-League-Titel nach 2005 träumen darf. Für Klopp ist es das dritte Endspiel im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt.

Liverpool hofft sogar noch auf das große Double

Theoretisch kann Liverpool auch noch das megaspannende Meisterrennen der Premier League mit Titelverteidiger Manchester City am Sonntag für sich entscheiden. Den nationalen Titel kann das Klopp-Team allerdings nicht mehr aus eigener Kraft holen. Liverpool trifft im Finale der Königsklasse am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid auf Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur. Ajax hatte das Hinspiel in London 1:0 gewonnen und ist damit im Rückspiel am Mittwoch in Amsterdam im Vorteil.

Vor 55.212 Zuschauern im ausverkauften Hexenkessel Anfield Road versuchten die Hausherren auch ohne ihre verletzten Ausnahmestürmer Mohamed Salah und Roberto Firmino von Beginn an, das Unmögliche möglich zu machen. Der ehemalige Wolfsburger Origi, der Salah ersetzte, und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri stürmten an der Seite von Sadio Mane und setzten die Katalanen früh unter Druck.

+ Der dritte Treffer: Georginio Wijnaldum (Rotes Trikot) köpft unbedrängt ins Barca-Tor ein. © AFP / OLI SCARFF

Reds überrollen Barca im Vollgas-Modus

Nachdem ter Stegen den Ball nach einem Schuss von Liverpools Kapitän Jordan Henderson nur unzureichend abwehren konnte, war Origi zur Stelle und erzielte seinen ersten Champions-League-Treffer der Saison. Beflügelt von der Führung und dem fantastischen Publikum blieb Liverpool im Vollgas-Modus und schnürte Barcelona in der ersten Viertelstunde am eigenen Strafraum ein.

Messi, im Hinspiel zweifacher Torschütze der Spanier, gab nach einer Viertelstunde den ersten Warnschuss der Gäste ab, die sich nach und nach aus der Umklammerung befreiten und bei Kontern vor allem durch ihren Kapitän brandgefährlich waren. In der 19. Minute verhinderte LFC-Keeper Alisson gegen Messi Schlimmeres. Auf der Gegenseite rettete ter Stegen (24.) gegen den starken Andrew Robertson.

Wijnaldum gibt den perfekten Joker und stellt auf 3:0

Nach der Pause erhöhte Liverpool das Risiko, wurde dadurch aber bei Kontern noch anfälliger. Barcelona blieb durch Messi und Luis Suarez jederzeit gefährlich. Nachdem ter Stegen zunächst gegen Virgil van Dijk (51.) retten konnte, machte er beim 0:2 durch den eingewechselten Wijnaldum, der nach der Pause für den angeschlagenen Robertson ins Spiel gekommen war, keine gute Figur. Nur 120 Sekunden später verwandelte der Niederländer mit seinem zweiten Champions-League-Treffer in dieser Saison die Arena in ein Tollhaus, ehe Origi die Sensation perfekt machte.

Dabei profitierten die Reds von einer unglaublichen Schläfrigkeit der Gäste. Liverpools Trent Alexander-Arnold brachte blitzschnell eine Ecke in den Strafraum, Origi war zur Stelle und Barcelona k.o. Für die Katalanen war es das zweite Waterloo nach 2018, als man im Viertelfinale nach einem 4:1-Heimsieg bei AS Rom 0:3 verlor und ebenfalls ausschied.

Für Aufsehen sorgte während des Spiels auch der verletzte Mo Salah - wegen seines Shirts, das das Motto des Abends perfekt zusammenfasste. Wegen einer Szene aus dem Hinspiel dürfte Osumane Dembélé nach dem Aus von Barca enorm schlecht schlafen. Wer Liverpools Finalgegner wird, entscheidet sich am Mittwoch im Rückspiel zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur - auch diese Partie begleiten wir im Live-Ticker.

sid