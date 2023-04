Chelsea gegen Real Madrid heute im Live-Ticker: Aufregung um Toni Kroos

Von: Christian Németh

Teilen

In der ChampionsLeague kommt es am Dienstagabend (21 Uhr) zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid. Das Duell in London lässt sich hier im Live-Ticker verfolgen.

Champions League : FC Chelsea - Real Madrid -:-

: FC Chelsea - Real Madrid -:- Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse hier im Live-Ticker.

hier im Live-Ticker. Ancelotti will „Geschichte weiterschreiben“

Real-Star Kroos wird voraussichtlich spielen

FC Chelsea - Real Madrid -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Aufstellung Chelsea: - Aufstellung Real: - Tor: - Besondere Vorkommnisse: - Zuschauer: -

München/London – Schafft es der FC Chelsea vor heimischer Kulisse an der Stamford Bridge noch einmal das Ruder herumzureißen? Nach der 0:2-Hinspielniederlage gegen Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid müssen die Londoner im Rückspiel am Mittwochabend alles in die Waagschale werfen, um sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren.

Einfach ist die Aufgabe für das Team um Interimstrainer Frank Lampard nicht, die Ausgangslage gestaltet sich für die Spanier um Coach Carlo Ancelotti klar besser. Allerdings: Auch im letzten Jahr lagen die Königlichen nach dem Viertelfinal-Hinspiel mit zwei „Buden“ vorne (3:1), vermochten sich im Rückspiel aber erst in der Verlängerung gegen die Blues durchzusetzen.

Ancelotti will „Geschichte weiterschreiben“

Motiviert dürften freilich beide Farben sein. Einer, der das gewohnt deutlich ausdrückt, ist Real-Trainer Ancelotti, dessen Klub den Wettbewerb in der Geschichte bereits 14 Mal gewinnen konnte: „Die Geschichte zeigt, dass dieser Verein der König des Wettbewerbs ist. Wir sind ein kleiner Teil dieser Geschichte. Eine Geschichte, die wir gerne weiterschreiben würden.“

Der zuletzt angeschlagene Toni Kroos, so Ancelotti, wird seinem Team Real Madrid am Dienstagabend wohl wieder zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für den Brasilianer Vinicius Junior.

Chelsea gegen Real im Live-Ticker: Viertelfinale der Champions-League heute Abend

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.