„Es ist eine chaotische Zeit“: Erster Bayern-Star denkt wohl über Abschied nach

Von: Christoph Wutz

Die turbulente Saison hat Spuren bei den Bayern hinterlassen. Die unklare Lage sorgt jetzt womöglich für Verunsicherung bei einigen Spielern.

München – Unmittelbar nach dem dramatischen Saisonfinale und der gewonnenen Meisterschaft richtet der FC Bayern München den Fokus bereits auf die neue Spielzeit. Das Beben um die Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic könnte jetzt auch Auswirkungen auf die Zukunft einiger Spieler haben – unter anderem auf die von Außenverteidiger Alphonso Davies, der offenbar mit einem Abgang aus München liebäugelt.

Alphonso Boyle Davies Geboren: 2. November 2000 (Alter: 22 Jahre), Buduburam, Ghana Position: Linksverteidiger Vertrage beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2025 Marktwert: 70 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Star Davies stand bereits kurz vor Vertragsverlängerung – mit den alten Bossen

Der Kanadier läuft seit 2019 für den Rekordmeister auf. Zwar fehlt Davies dem FC Bayern schon seit einiger Zeit verletzt, ist aber für gewöhnlich Stammspieler im Star-Ensemble und darüber hinaus auch Fanliebling mit seiner offenen und humorvollen Art. Grund genug für die einstigen Münchner Verantwortlichen Salihamidzic und Kahn, dem 22-Jährigen, der seine Teamkollegen beim entscheidenden Sieg der Bayern in Köln vom Seitenrand aus unterstützte und die Meisterschaft danach überschwänglich feierte, eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrages anzubieten.

Nach Bild-Informationen war diese Ausweitung des Kontraktes bereits so gut wie in trockenen Tüchern. Beide Seiten, also die ehemaligen Bayern-Bosse sowie Davies mitsamt seinem Berater Nedal Huoseh, der dazu seit über zwei Wochen in München weilt, sollen sich bereits einig gewesen sein. Die nahende Unterschrift Davies‘, der einige Bayern-Fans zuletzt mit einem Party-Auftritt bei einem Musikfestival verärgert hatte, sei mit einem Handschlag besiegelt worden. Lediglich „die letzten Zahlen“ seien noch auszuhandeln gewesen, ehe der Deal hätte finalisiert werden können.

Bayern-Star Alphonso Davies (2. v. l., mit Dayot Upamecano (l.) und Jamal Musiala) könnte den Rekordmeister verlassen. © Imago / Sven Simon

Verlässt Davies den Rekordmeister? „Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern“, sagt sein Berater

Allerdings kommt es jetzt wohl vorerst nicht dazu. Laut Huoseh sind die Gespräche nun erst einmal ausgesetzt. „Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern“, sagte der Davies-Agent der Bild und nannte auch den konkreten Grund für den Verhandlungsstopp: „Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden“, äußerte er sich besorgt zur Lage beim Rekordmeister. Während der Kahn-Nachfolger mit Jan-Christian Dreesen bereits gefunden ist, ist die Position des Sportvorstandes jetzt vorerst vakant. Brazzo bei den Bayern beerben könnte jetzt Eintracht-Sportchef Markus Krösche.

„Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben“, sagte Huoseh, der nach Informationen des Blatts am Mittwoch unverrichteter Dinge abreist, auch mit Blick auf die Verkündung des Rauswurfs von Kahn und Salihamidzic, die von den Bayern nicht so geplant gewesen war. „Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen“, schloss er gegenüber der Zeitung eine Vertragsverlängerung nicht aus – ließ die Zukunft seines Schützlings aber offen.

Abschied aus München? Top-Klubs aus dem Ausland mit Interesse an FCB-Star Davies

Die Bild bringt auch einige Vereine ins Spiel, zu denen Davies anstelle einer weiteren Anstellung in München wechseln könnte. Demnach sind zusätzlich zum englischen Meister Manchester City die ausländischen Top-Klubs Real Madrid und Manchester United am Kanadier interessiert.

Und United möchte wohl nicht nur Davies aus der bayerischen Landeshauptstadt loseisen. Offenbar liebäugeln die Red Devils neben zwei weiteren Klubs von der Insel mit der Verpflichtung eines anderen Bayern-Stars. (wuc)