Musiala winkt XXL-Vertrag: Nagelsmann erfüllt Wunsch der Bayern-Bosse

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Jamal Musiala winkt dank seiner Top-Leistungen beim FC Bayern ein neuer Vertrag. Trainer Julian Nagelsmann erfüllt zum Wohlwollen der Chefs einen speziellen Wunsch.

München – Jamal Musiala ist der Topscorer beim FC Bayern. Der Offensivmann lieferte in der Bundesliga sowohl die meisten Tore (10) als auch die meisten Vorlagen (7) seines Teams. Solche Leistungen werden in München für gewöhnlich mit einem fürstlichen Gehalt entlohnt. Musiala winkt an der Säbener Straße ein XXL-Vertrag.

Name: Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (19 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Jamal Musiala unverzichtbar für den FC Bayern

Inzwischen ist Musiala auch angekommen im Jahr 2023. Nach der enttäuschenden WM mit der deutschen Nationalmannschaft hatte der Edeltechniker zunächst Probleme, seine Top-Leistungen aus dem vergangenen Jahr erneut abzurufen. Das ist nun vorbei: Musiala ist endlich wieder Magic!

Musiala traf erst im Pokal in Mainz per traumhaftem Abschluss und zuletzt in Wolfsburg nach einem Super-Solo, als er mehrere Wölfe wie Slalomstangen aussehen ließ. Musiala ist der neue Fixpunkt im Bayern-Spiel.

Enge Bindung: Trainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala beim FC Bayern. © osnapix/Imago

Musiala winkt XXL-Vertrag: Nagelsmann erfüllt Wunsch der Chefs

So wie früher das Credo galt: Müller spielt immer. Heißt es nun: Musiala spielt immer. Deshalb arbeiten die Bayern schon längst an einer Vertragsverlängerung ihres Mittelfeld-Juwels. Musialas Vertrag läuft aktuell zwar noch bis 2026, laut Sport1 beträgt das Gehalt bis zu acht Millionen Euro pro Jahr. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung dürfte mit einer saftigen Gehaltserhöhung und einer Ausdehnung der Laufzeit einhergehen.

Dem Bericht zufolge winkt dem Youngster ein XXL-Vertrag. Damit wollen die Bayern auch den Abwerbeversuchen der finanzstarken internationalen Konkurrenz entgegenwirken. Zuletzt gab es bereits Gerüchte über ein Musiala-Goodbye beim FC Bayern, als der FC Liverpool offenbar einen Transfer vorbereitete.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Musiala vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern: Brazzo kontaktierte schon Mama Carolin

Musiala genießt bei den Verantwortlichen auch das XXL-Vertrauen. Die Marschroute der Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, der schon vor der WM Mama Carolin kontaktiert hat, gibt vor, dass Musiala auch bei Leistungsschwankungen konstant in der Startelf auftaucht.

Diese Chef-Ansage beherzigt Trainer Julian Nagelsmann, dessen Macht beim FC Bayern immer mehr wächst, herzlich gerne. Der Fußballlehrer hat seine helle Freude an der Entwicklung des Teenagers und erklärte diesem laut Sport1 in Einzelgesprächen, was er vor allem taktisch noch verbessern kann. (ck)