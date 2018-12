Nach Tod des Vaters von Christian Gentner: VfB reagiert - FCB-Star meldet sich zu Wort

Christian Gentner, der Kapitän des Bundesligisten VfB Stuttgart, trauert um seinen Vater, der am Samstag im Stadion nach dem Sieg der Schwaben gegen Hertha BSC verstarb.

Nach Tod des Vaters: Einsatz von Gentner gegen Wolfsburg offen - Reschke sagt SWR-Besuch ab

Update vom 16. Dezember, 17.22 Uhr: Am Sonntag sagte der Club alle bis zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.30 Uhr) geplanten Medienaktivitäten ab. Dies betrifft sowohl die Pressekonferenz am Montag wie auch einen geplanten Besuch von Sportvorstand Michael Reschke in der SWR-Sendung "Sport im Dritten" am Sonntagabend, wie ein Sprecher sagte. "Wir denken, dass wir mit der medialen Zurückhaltung angemessen auf dieses Ereignis reagieren." Ob Gentner in Wolfsburg spielt, sei noch nicht besprochen worden.

Noch am späten Samstagabend reagierten Vereine und Profis der Fußball-Bundesliga auf den tragischen Vorfall in Stuttgart. "Sehr, sehr traurig. Mein herzliches Beileid, Christian Gentner! Viel Kraft", twitterte Nationalspieler Jérôme Boateng.

Sehr, sehr traurig. Mein herzliches Beileid, Christian Gentner! Viel Kraft — Jerome Boateng (@JB17Official) 15. Dezember 2018

Auch Gentners Ex-Club VfL Wolfsburg bekundete via Twitter sein Beileid. "Wir trauern mit unserem ehemaligen Spieler Christian Gentner um seinen Vater, der heute unerwartet verstorben ist. Lieber Christian, wir wünschen dir und deiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft und sind in Gedanken bei euch."

Wir trauern mit unserem ehemaligen Spieler Christian Gentner um seinen Vater, der heute unerwartet verstorben ist. Lieber Christian, wir wünschen dir und deiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft und sind in Gedanken bei euch. — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 15. Dezember 2018

Tragödie in Stuttgart: Vater von Kapitän Gentner verstirbt im Stadion

Update vom 15.12.,19.49 Uhr: Große Trauer bei Christian Gentner. Der Vater des Kapitäns des VfB Stuttgart verstarb am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena nach dem Sieg der Schwaben gegen Hertha BSC.

Der VfB erklärte in einer Pressemitteilung:

„Der VfB Stuttgart trauert um Herbert Gentner. Der Vater unseres Mannschaftskapitäns Christian Gentner ist unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben. Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner.“

Gentners Vater war kurz nach Abpfiff der Partie zusammengebrochen. Der Notarzt war vor Ort, konnte Gentner senior aber nicht mehr retten.

Der VfB stellte umgehend seine Medienaktivitäten ein, die Spieler standen für Interviews nicht zur Verfügung.

VfB Stuttgart: Christian Gentner stürmt aus der Kabine - Vater reanimiert

News vom 15.12., 18.18 Uhr:

Kapitän Christian Gentner vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bangt um die Gesundheit seines Vaters. Gentner stürmte kurz nach dem 2:1 (0:1) am Samstag gegen Hertha BSC Berlin aus der Kabine in den Business-Bereich der Arena. Nach Angaben des Klubs war sein Vater dort zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Der Notarzt war vor Ort.

Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der VfB stellte umgehend seine Medienaktivitäten ein, die Spieler standen nicht für Interviews zur Verfügung.