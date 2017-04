Live-Ticker zum Clasico: Kann Barca Erzrivalen Real noch abfangen?

Madrid - Er zählt zu den brisantesten Duellen auf der Welt: Am Sonntag treffen Real Madrid und der FC Barcelona beim Clásico aufeinander. Alle Chancen, Tore und Ereignisse lesen Sie bei uns im Live-Ticker.

Real Madrid - FC Barcelona -:- (-:-)

Real Madrid: - FC Barcelona: - Torschützen: -

+++ Spitzenspiel in Spanien, wenn nicht sogar DAS Spiel des Jahres. Real Madrid empfängt den FC Barcelona zum Clásico. Wie verkraftet Barca das CL-Aus? Wie hat sich Real vom Kraftakt-Sieg über den FC Bayern erholt? Und wichtiger: Halten sich die Königlichen die Katalanen in der Tabelle vom Hals? Derzeit hat Madrid drei Punkte Vorsprung - und noch ein Spiel weniger. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Real Madrid - FC Barcelona: der Vorbericht

Ungewohnte Vorzeichen vor dem Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Real führt die Tabelle an und steht im Halbfinale der Champions League. Der FC Barcelona nicht. Das war die vergangenen Jahre meist anders. Der letzte Meistertitel der Königlichen datiert aus der Saison 2011/12. Trainer damals: José Mourinho. Allerdings in der Champions League holten die Madrilenen zuletzt Titel Nummer 11 und 12.

Auf der Gegenseite sammelte der FC Barcelona in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel. Champions League, spanische Meisterschaft und Pokalsiege en masse. Doch in diesem Jahr unter Luis Enrique - seinem letzten, da der Barca-Trainer nach der Saison aufhört - scheint es nicht mehr so zu funktionieren. In der Königsklasse unterlag man Juventus Turin deutlich in zwei Spielen (0:3) - und auch in der Liga schwächeln die Katalanen ungewohnt.

Damit ist vor dem Spiel klar: Gewinnt Real, ist das eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Dann hat die Mannschaft von Zinedine Zidane sechs Punkte Vorsprung - und ein Spiel weniger, sie könnte also insgesamt neun Zähler vor Barcelona liegen. Erobert Barca das Bernabéu, bewahren sich die Katalanen die Chance auf den Meistertitel. Ein Remis spielt eindeutig Real in die Karten.

Real muss weiterhin auf Pepe und Raphael Varane in der Innenverteidigung verzichten, ebenso auf Außenstürmer Gareth Bale. Interessant wird sein, wie müde die Madrilenen nach der 120-Minuten-Schlacht gegen den FC Bayern sind. Bei Barcelona fehlen Neymar (Rotsperre), Rafinha, Arda Turan und Aleix Vidal (verletzt).

sap/sdm