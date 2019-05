Claudio Pizarro stellt klar: Er will „noch ein Jahr“ in der Bundesliga bleiben

Verlängert Bremen mit seinem Rekord-Stürmer?

+ © dpa / Carmen Jaspersen Oldie but Goldie: Hängt Bremen noch ein Jahr mit Claudio Pizarro dran? © dpa / Carmen Jaspersen

Was macht Claudio Pizarro im Sommer? Beziehungsweise was macht Werder Bremen? Piza machte jetzt klar: Er will noch ein Jahr drauf packen. Wie reagieren die Verantwortlichen?