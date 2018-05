Comeback im CL-Finale? Gute Nachrichten für Liverpools Emre Can

Für den deutschen Nationalspieler war die Saison eigentlich vorbei. Jetzt könnte Emre Can aber doch noch einmal auf den Platz zurückkehren. Im Finale der Champions League.

Liverpool - Der deutsche Nationalspieler Emre Can könnte nach längerer Verletzungspause möglicherweise im Champions-League-Finale sein Comeback für den FC Liverpool geben. Vor dem Duell mit Real Madrid am Samstag trainierte der Mittelfeldspieler schon wieder mit der Mannschaft. „Vor zehn Tagen hätte ich nicht für möglich gehalten, was er jetzt schon wieder für Dinge macht“, sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp am Montag bei einer Pressekonferenz zum Spiel.

„Er ist heiß drauf, dabei zu sein“

Can war zuletzt Mitte März für Liverpool aufgelaufen. Seitdem hatte er wegen Rückenbeschwerden pausieren müssen. Ob der 24-Jährige, der von Bundestrainer nicht ins WM-Aufgebot berufen wurde, in Kiew für Liverpool im Kader stehen wird, ließ Klopp noch offen. „Wir müssen abwarten“, sagte er, betonte aber zugleich: „Er ist heiß drauf, dabei zu sein.“

Zu den andauernden Spekulationen, dass Can im Sommer ablösefrei zu Juventus Turin wechseln könnte, wollte Klopp nicht viel sagen. „Keine Ahnung. Nicht wichtig im Moment, ganz ehrlich“, gab sich der Coach wortkarg. „In diesem Moment ist er zu 100 Prozent hier, und das ist das einzige, was mich interessiert. Von allem anderen habe ich keine Ahnung, aber das ist mir im Moment auch egal.“

dpa