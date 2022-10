Conference League: 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad – live in TV und Stream?

Der 1. FC Köln (hier Dejan Ljubicic (l.) und Florian Dietz) will auch gegen Partizan Belgrad in der Conference League jubeln. © Federico Gambarini/dpa

Der 1. FC Köln empfängt in der Conference League am 6. Oktober Partizan Belgrad aus Serbien. Doch wo ist die Partie im TV und Stream live zu sehen?

Köln – Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der 1. FC Köln in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2022/23 gestartet. Gegen den OGC Nizza gab es ein 1:1, den FC Slovácko besiegte man mit 4:2. Nun kommt der nächste Hochkaräter nach Köln: Mit FK Partizan Belgrad lässt sich eine Mannschaft in Müngersdorf blicken, die in der Vergangenheit bereits massig internationale Erfahrung sammeln konnte. Doch wo ist das Gruppenspiel zwischen Köln und Belgrad live im TV oder Stream zu sehen?

24RHEIN verrät, wo das Spiel 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad in TV und Stream zu sehen ist.

Sowohl eines der beiden Qualifikationsspiele gegen den Fehérvár FC aus Ungarn, als auch das erste Gruppen-Heimspiel gegen den 1. FC Slovácko hatte RTL bereits im Free-TV gezeigt. (mo)