Coronavirus: Juventus-Profi infiziert - Turin bangt um Champions League

Das Coronavirus stellt die Welt weiter auf den Kopf - auch den Fußball. Nachdem bereits ein Deutscher Kicker positiv getestet wurde, gibt es jetzt auch einen Fall bei Juventus Turin.

Das Coronavirus* hält die Welt weiter in Atem.

Auch der Spitzensport ist betroffen.

Mit Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 hat sich der erste deutsche Profi infiziert - auch bei Juventus Turin gibt es den ersten Fall.

Update vom 12. März 2020: Nachdem bereits die 2. Bundesliga einen Corona-Fall hatte, hat nun auch die Serie A ihren ersten Corona-Infizierten. Auch die Champions League könnte nun direkt betroffen sein. Wie der Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am späten Mittwochabend bekannt gab, wurde Verteidiger Daniele Rugani positiv getestet. Am kommenden Dienstag empfängt Turin, bei dem auch Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, im Achtelfinal-Rückspiel Olympique Lyon. Unterdessen kündigte Turins Ligarivale Inter Mailand in einer ersten Reaktion an, den Spielbetrieb seiner Profimannschaft vorerst auszusetzen. Juve und Inter waren am vergangenen Sonntag aufeinandergetroffen.

„Juventus leitet derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsprozeduren ein. Dies betrifft auch diejenigen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind“, schrieb Juve in einer kurzen Stellungnahme. Ob und wie viele von Ruganis Teamkollegen betroffen sind, teilte Turin nicht mit.

Coronavirus: Juventus-Profi infiziert - Was bedeutet das für die Champions League?

Inter zog indes eine auf den ersten Blick radikale Konsequenz aus dem Fall Rugani und will seine Mannschaft „bis auf Weiteres“ in keinem Wettbewerb zum Einsatz kommen lassen. Mailand hatte am Sonntag das Topspiel in Turin (0:2) verloren, Rugani saß dabei als Ersatzspieler auf der Juve-Bank.

Ohnehin standen für Inter in den kommenden Tagen aber keine Spiele an. Italien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus bereits alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt, davon ist auch die Serie A betroffen. Mailands für Donnerstag angesetztes Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den spanischen FC Getafe wurde ebenfalls längst abgesagt.

Die Serie A hatte zudem die Erstligisten zu einer siebentägigen Trainingspause aufgefordert. Ausnahmen sollen für die Klubs gelten, die noch an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Am Mittwochmorgen hatte der italienische Fußballverband FIGC bereits erklärt, er schließe auch einen Abbruch der Saison nicht mehr aus.

Coronavirus: Bundesliga-Schock - erster deutscher Fußball-Profi positiv getestet

Erstmeldung vom 11. März 2020:

Hannover - Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fußball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus* getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, wie die Niedersachsen mitteilten.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein ⚫⚪https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Der komplette Profikader sowie das Trainerteam um Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Torschütze Hübers stand beim 3:0 Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz.

Coronavirus: Hannover-Profi Timo Hübers positiv getestet

Laut Mitteilung von Hannover 96 habe sich Hübers wohl am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim (Niedersachsen) infiziert. Immerhin: Seit der Ansteckung, die sich offenbar dort ereignet hat, hatte Hübers keinen Kontakt zu seinen Kollegen. Es sei daher nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben.

Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter von Hannover 96, erklärt: „Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten. Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davon erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne.“

Coronavirus: Hannover 96 setzt Vorbereitung auf Zweitliga-Duell fort

Für das Zweitligaduell mit Dynamo Dresden, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wird Hübers definitiv nicht zur Verfügung stehen, wie die Niedersachsen weiter mitteilen.

Die Mannschaft setze die Vorbereitung dagegen fort. „Sämtliche Trainingseinheiten werden bis auf Weiteres nicht-öffentlich stattfinden. Medien- und PR-Termine entfallen vorerst ebenfalls“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aktuell finden alle Bundesligaspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In England wurde unterdessen bekannt, dass sich ein Klubbesitzer infiziert hat.

