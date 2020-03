Das Coronavirus stoppt nun auch die Bundesliga. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht von der schwersten Krise des deutschen Profi-Fußball - und bangt um die kleineren Klubs.

München/Dortmund - Das Coronavirus legt die Bundesliga und die 2. Bundesliga lahm - mit bislang nicht absehbaren Folgen für die Klubs.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München, hatte bereits darauf verwiesen, dass der Fußball ein „Industriezweig“ sei und dass es schließlich „um Finanzen“ gehe.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke wählt drastische Worte

Hans-Joachim Watzke geht noch weiter. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund sieht den deutschen Profi-Fußball wegen der Pandemie und ihrer Auswirkungen in der größten Krise seiner Geschichte. Mehr noch: Der BVB-Boss sorgt sich sogar um die finanzielle Zukunft einiger Vereine.

„Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen“, erklärte Watzke in einer BVB-Mitteilung.

Für die Borussia, die unter der Woche in einem Geisterspiel bei PSG aus der Champions League ausgeschieden war, sieht der 60-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand keine „existenzielle Gefährdung“.

Keine Bundesliga wegen Coronavirus: Watzke offenbar nicht ganz einverstanden

Nach langem Zögern hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag entschieden, den 26. Spieltag der Bundesliga doch abzusagen und keine Geisterspiele zu wählen. Watzke ist damit offenbar nicht ganz einverstanden.

„Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt - unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte“, meinte Watzke. Am Montag kommen die deutschen Profi-Klubs in einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung zusammen - persönlich oder per Video.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke appelliert an die Bundesliga

„Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren“, sagte der Dortmunder Chef und erklärte: „Gleichwohl gilt - auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet.“

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League in Paris hatte BVB-Trainer Lucien Favre ein wirres TV-Interview gegeben.