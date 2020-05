„Einverstanden?“ Cristiano Ronaldo überrascht Fans mit wilder Frisur: Team-Kollege reagiert direkt

Wo ist der „Man-Bun“ hin? Cristiano Ronaldo hat sich auf Instagram mit einer neuen Frisur gemeldet und bittet die überraschten Fans um Feedback.

Cristiano Ronaldo meldet sich mit einer neuen Frisur.

meldet sich mit einer neuen Frisur. Die Serie A befindet sich weiterhin in der Corona-Pause* .

befindet sich weiterhin in der . Den Fans scheint die neue Frisur zu gefallen.

München - Nach seinem „Man-Bun“ dachte man fast, man hätte alle Frisuren auf seinem Kopf gesehen. Jetzt hat sich Cristiano Ronaldo erneut mit einem neuen Look präsentiert und bat seine Fans dabei um Feedback.

Auf Instagram postete er ein Selfie mit wilden langen Haaren, die ihm teilweise an der Seite ins Gesicht fallen und schrieb dazu: „Approved? (deutsch: genehmigt, einverstanden)“

Cristiano Ronaldo: Neue Frisur erinnert an Zeit bei Manchester United

Den meisten Fans scheint es durchaus zu gefallen, der Account von SportsCenter kommentiert sogar, die Frisur erinnere an Ronaldos frühe Karriere-Zeit bei Manchester United. Cristianos Team-Kollege und Ex-Bayern*-Star Douglas Costa findet die Haare eher zum Lachen und postete mehrere Emojis.

Zuletzt hatte sich der mehrfache Weltfußballer die Haare zu einem kleinen Zopf gebunden, nun sprießen die langen Haare leicht gelockt auf seinem Kopf - und dabei kommt er noch gut weg. Das angeblich neue Trikot von Manchester City wurde in den sozialen Medien unter anderem von einer Musik-Ikone zerrissen.

Auf dem Platz gibt es keine Neuigkeiten von Ronaldo und Serien-Meister Juventus Turin. Die Serie A* befindet sich immer noch in der Corona-Pause*, wann der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, ist noch nicht bekannt. Auch die Champions League* hat noch nicht wieder begonnen. Mehr Klarheit gibt es in der dritten deutschen Liga. Dort hat der DFB-Bundestag eine Entscheidung gefällt.

In der Bundesliga rollt der Ball wieder - auch am 27. Mai. Hier gibt es den Live-Ticker von allen Spielen am Mittwochabend*.

