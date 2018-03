Davide Astori: Falschmeldungen über verstorbenen Italien-Star

Italiens Nationalspieler Davide Astori ist am Sonntag völlig unerwartet in seinem Hotelzimmer verstorben. Ein ganzes Land trauert. Doch es kursieren auch Falschmeldungen im Internet.

Florenz - Italien trauert um den 14-maligen Nationalspieler Davide Astori. Der Kapitän des Serie-A-Klubs AC Florenz war am Sonntag im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in Udine tot aufgefunden worden. Er war nach Angaben der Behörden an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben.

Doch die genauen Umstände seines Todes sind weiter unklar. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung am Dienstag soll nun Klarheit über die Umstände seines Todes bringen. „Die Obduktion soll eventuell feststellen, ob jemand Astori etwas verabreicht habe“, sagte Antonio De Nicolo, Staatsanwalt von Udine. Er hob hervor, dass es sich jedoch um eine „abstrakte Theorie“ handle.

Davide Astori (†): Florenz-Profi bestand Medizincheck wenige Tage vor seinem Tod

Dennoch keineswegs abwegig. Denn wie die Bild berichtet, hatte Astori nur vier Tage vor seinem Tod im Florenzer Careggi-Krankenhaus einen Medizincheck durchlaufen. Das Ergebnis: Keine Beanstandung.

Die italienische Justiz steht noch vor einem Rätsel, hat jedoch bereits Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. „Wir müssen ergründen, ob Astoris Tod ein tragischer Vorfall ist, oder ob jemand hätte bemerken sollen, wie es um ihn gesundheitlich stand“, erklärte De Nicolo. „Bisher gibt es jedoch keinerlei Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.“ De Nicolo weiter: „In dem Hotelzimmer war alles in völliger Ordnung. Es wurden keinerlei Substanzen entdeckt, die zum Tod geführt haben könnten.“

Die Staatsanwaltschaft habe jedoch die Pflicht, alles zu tun, um die Möglichkeit eines Verbrechens auszuschließen. Falls sich herausstellen werde, dass der Tod ein tragischer Unglücksfall gewesen sei, werde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

In den sozialen Medien entbrannte unterdessen eine Diskussion darüber, ob Sportärzte das Herzproblem hätten vorhersehen können. „Wir haben exzellente medizinische Untersuchungen“, sagte Roms früherer Teamarzt Ernesto Alicicco der Nachrichtenagentur Adnkronos. Professionelle Fußballspieler würden alle sechs Monate getestet werden.

Davide Astori (†): Gerüchte um Vertragsverlängerung falsch

Derweil kursierten Gerüchte, der AC Florenz habe die vor Astoris Tod unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung vollzogen. „Die Fiorentina hat Astoris Vertrag verlängert. Sein Gehalt wird an seine Familie, seine Partnerin und seine Tochter gehen“, wird Giovanni Malago, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI), der gleichzeitig auch für die Serie A verantwortlich ist, von diversen Medien zitiert. Er selbst betonte allerdings in einem Gespräch mit dem Radiosender Italia 1: „Ich muss hier etwas klarstellen. Dass Davides Vertrag posthum verlängert wird, ist eine Fake News.“

Auch der AC Florenz dementierte am Montag entsprechende Medienberichte. Es handele sich um Falschmeldungen und es sei noch nichts entschieden, schrieben die „Viola“ auf ihrer offiziellen Website.

Davide Astori (†): Emotionale Nachricht von Riccardo Saponara

Nachdem sich am Sonntag bereits Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon mit seiner emotionalen Nachricht auf Instagram von Davide Astori verabschiedet hatte, teilten auch weitere Fußball-Stars und Klubs ihr Beileid für die Familienangehörigen mit, darunter auch der FC Bayern München und Franck Ribéry.

Ruhe in Frieden, Davide!

Unsere herzliche Anteilnahme an die Familie #Astori und @acffiorentina. https://t.co/4PEajj6grl — FC Bayern München (@FCBayern) 4. März 2018

Rest in peace Davide Astori Our thoughts are with the family and friends #Astori #Fiorentina — Franck Ribéry (@FranckRibery) 4. März 2018

Besonders emotionale Worte fand jedoch Astoris Mitspieler Riccardo Saponara. Der 26-Jährige schrieb in den sozialen Netzwerken: „Nun wird man uns sagen, dass das Leben zu kurz ist, dass der Blick nach vorne gehen muss und dass wir wieder aufstehen müssen, doch welchen Beigeschmack wird deine Abwesenheit haben?“ „Oh Kapitän, mein Kapitän. Für immer mein Kapitän“, lauteten die rührenden Schlussworte Saponaras.

Davide Astori (†): Trikotnummer 13 wird nicht mehr vergeben

Zu Ehren des verstorbenen Verteidigers haben sein Klub AC Florenz und sein ehemaliger Verein Cagliari Calcio beschlossen, das Trikot mit der 13, der Rückennummer Astoris, nicht mehr zu vergeben. Dies teilten die beiden Klubs am 6. März mit.

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, @CagliariCalcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. #DA13⚜️ pic.twitter.com/KXP6s8WFlG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 6. März 2018

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, @acffiorentina e @CagliariCalcio hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. #DA13 pic.twitter.com/mH746vWRsA — CIAO DAVIDE (@CagliariCalcio) 6. März 2018

Davide Astori (†): Trauerzeremonie in Florenz geplant

Am Donnerstag ist in der Basilika Santa Croce in Florenz eine Trauerzeremonie für Davide Astori geplant. Bereits einen Tag zuvor soll der Leichnam des Fußballers in der toskanischen Metropole aufgebahrt werden, damit die Fans dem Fußballer die letzte Ehre erweisen können, teilte der ACF mit.

+ Vor dem Artemio Franchi-Stadion in Florenz haben Fans ein Banner mit der Aufschrift „Ciao Capitano“ aufgehängt. © AFP / Claudio Giovannini

Davide Astori (†): Trauerflor und Schweigeminuten

Der Fußballverband FIGC hatte nach der schockierenden Nachricht vom Tod Davide Astoris alle Sonntagsspiele der Serie A und Serie B abgesagt. Vor dem Sitz und den Ausbildungsstätten des Verbandes wehten die Flaggen auf halbmast. In den kommenden Tagen werden zudem alle Auswahlmannschaften des Verbandes als Zeichen der Trauer in ihren Spielen Schweigeminuten einlegen und mit Trauerflor antreten. Den Anfang machte Italiens U19-Team der Frauen, das am Sonntag gegen Norwegen mit Trauerflor gespielt hatte.

Auch vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und Juventus Turin wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Fußballer geben. „In Astoris Namen kämpft Juve im Wembley-Stadion um die Viertelfinal-Qualifikation“, schrieb die italienische Sportzeitung Tuttosport.

sk/dpa/SID