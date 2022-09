Deadline Day heute im Live-Ticker: BVB gibt Verteidiger ab - Draxler-Transfer fast fix

Von: Antonio José Riether

Am Donnerstagabend schließt das Sommer-Transferfenster in Deutschland. Auch international könnten noch große Stars die Vereine wechseln. Der Live-Ticker.

Update, 11.45 Uhr: Der FC Liverpool hat sich prominent verstärkt. Der defensive Mittelfeldspieler Arthur wechselt mehreren Medienberichten zufolge auf Leihbasis zum von Jürgen Klopp trainierten englischen Vizemeister. 2020 zahlte Juventus Turin noch 76 Millionen Euro für die Dienste des 26-Jährigen, nun wurde er bei den Bianconeri aussortiert. In Liverpool hofft der 22-fache Nationalspieler auf einen Neuanfang.

Update vom 1. September, 11.23 Uhr: Am Deadline Day hat Borussia Dortmund einen Innenverteidiger abgegeben. Der Schweizer Manuel Akanji wechselt für 17,5 Millionen Euro zu Manchester City. Der englische Meister gab die Verpflichtung des 27-Jährigen am frühen Donnerstagvormittag bekannt. Damit bleiben dem BVB mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels noch drei gestandene Innenverteidiger.

Erstmeldung vom 1. September:

München - Eine spannende und ereignisreiche Transferperiode endet am Donnerstagabend um 18 Uhr. Neben den großen Transfers von Robert Lewandowski, Erling Haaland oder dem 95-Millionen-Wechsel von Antony zu Manchester United, die bereits im Vorfeld vollzogen wurden, könnten noch einige kurzfristige Deals getätigt werden. Schon am Mittwoch gab es den ein oder anderen Wechsel, so wurde Wesley Fofana zum bisher teuersten Abwehrspieler der Welt.

Deadline Day: Augsburg gibt zwei Stürmer ab und holt U21-Europameister - VfB verkaufte Kalajdzic teuer

In der Bundesliga gab es zuletzt einige Vereinswechsel, so wurde Augsburgs noch torloser 16-Millionen-Stürmer Ricardo Pepi zum FC Groningen verliehen. Mit Alfred Finnbogason verließ ein weiter Augsburger Angreifer den Verein, der Isländer wechselte ablösefrei nach Dänemark zu Lyngby BK. Dafür holten die Schwaben Mergim Berisha von Fenerbahce für ein Jahr.

18 Millionen Euro bekam der VfB Stuttgart für Sasa Kalajdzic überwiesen, der nun für Wolverhampton auf Torejagd geht. Der VfB sucht aktuell nach einem geeigneten Nachfolger. Ebenfalls eine stattliche Summe legte Gladbach für den französischen Rechtsaußen Nathan Ngoumou auf den Tisch, für 8,5 Millionen Euro kam er aus Toulouse. Für die gleiche Summe verließ Joshua Zirkzee zuletzt auch den FC Bayern.

Deadline Day: Der einstige FC-Bayern-Flirt Sergiño Dest geht wohl nach Italien

International gab es einige Top-Transfers, oder Wechsel von international bekannten Spielern. Mario Balotelli zieht es nach seiner Station bei Adana Demirspor in der Türkei in die Schweiz zum FC Sion, der ehemalige Bayern-Flirt Sergiño Dest steht kurz vor einem Wechsel zur AC Mailand. Zudem steht der Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang trotz seines bei einem Raubüberfall erlittenen Kieferbruchs vor einem Wechsel zurück nach London zum FC Chelsea.

Julian Weigl verlässt Benfica wahrscheinlich: Dafür wechselt Julian Draxer wohl nach Lissabon

Noch kursieren einige Gerüchte um deutsche Profis im Ausland. Julian Weigl von Benfica Lissabon soll vor einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach stehen. Auf der anderen Seite will sich Benfica offenbar mit Julian Draxler verstärken, der Weltmeister wird Paris Saint-Germain wohl nach fünfeinhalb Jahren verlassen. (ajr)