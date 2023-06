Wunschspieler Rice gibt FC Bayern Korb: Für 117 Millionen zu anderem Top-Klub?

Von: Luca Hartmann

England-Star Declan Rice ist einer der gefragtesten Mittelfeldspieler in diesem Sommer. Jetzt soll sich der FC-Bayern-Flirt offenbar mit einem Team aus der Premier League einig sein.

London - Declan Rice gehört in diesem Sommer zu den gefragtesten Spielern in Europa und könnte bald für umgerechnet über 100 Millionen Euro den Verein wechseln. Der 24-Jährige steht derzeit bei West Ham United unter Vertrag und führte die Hammers in dieser Saison zum Titel in der Conference League. Wie die britische Tageszeitung The Guardian jetzt berichtet, steht Rice offenbar vor einem Wechsel zum FC Arsenal – damit würde der FC Bayern München, der ebenfalls am Mittelfeldspieler dran sein soll, leer ausgehen.

Declan Rice Geboren: 14. Januar 1999 Verein: West Ham United Position: Defensives Mittelfeld Marktwert (laut Transfermarkt.de): 80 Millionen Euro (Stand: 03.11.2022)

Arsenal bereitet Angebot von über 100 Millionen für Rice vor - FC Bayern geht offenbar leer aus

Laut dem Bericht heißt es, dass Arsenal derzeit ein Angebot für den englischen Nationalspieler vorbereite und bereit sei, tief in die Tasche zu greifen. Rund 100 Millionen Pfund (umgerechnet bis zu 117 Millionen Euro inklusive Boni) will der englische Vizemeister für Rice auf den Tisch legen, um so die namenhafte Konkurrenz auszustechen. Neben Manchester United, Chelsea und Newcastle aus der Premier League galt auch der FC Bayern lange als aussichtsreicher Kandidat auf eine Verpflichtung.

Nun haben die Bayern-Bosse wohl am Dienstag beim Treffen der Transfer-Taskforce den Daumen für eine Rice-Verpflichtung gesengt. Der Grund: Der Sechser ist zu teuer und sich mit dem FC Arsenal offenbar weitestgehend einig. Auch die Bild hatte darüber berichtet.

Sky berichtete schon Ende Mai, dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel ein großer Fan des Engländers sei und gerne einen „lauf- und zweikampfstarken Abräumer für das defensive Mittelfeld holen“ würde. Rice hätte perfekt in dieses Profil gepasst, doch offenbar bevorzugt der Nationalspieler einen Wechsel innerhalb der Premier League. Auch der in der Regel gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano aus Italien berichtete zuletzt, dass Arsenal in dieser Woche in die „entscheidende Phase“ der Verhandlungen gehen wird.

Wird Rice bei Arsenal der Ersatz für Granit Xhaka?

Bei den „Gunners“ könnte Rice im Mittelfeld die Nachfolge von Granit Xhaka antreten. Medienberichten zufolge steht der Schweizer-Nationalspieler vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Sollten die Londoner wirklich einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen, würde Rice zum Rekordeinkauf avancieren. Der bisher teuerste Transfer von Arsenal datiert aus dem Jahr 2019, als Flügelspieler Nicolas Pépé für rund 80 Millionen Euro aus Lille kam.

Rice spielt seit 2017 in der Profimannschaft von West Ham und entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler. Er erhielt mehrfach die Auszeichnung zum „Hammer of the Year“, dem vereinsintern besten Spieler des Jahres, und wurde von der UEFA in dieser Saison zum „Spieler der Saison“ in der Conference League ausgezeichnet. Sein Abgang gilt jedoch bereits länger als sicher.

Declan Rice jubelt nach dem Gewinn der Conference League © IMAGO

Rice wird West Ham verlassen - Bayern verliert wohl Rennen gegen Arsenal

West-Ham-Boss David Sullivan hatte nach dem Sieg in der Conference League bereits bestätigt, dass Rice den Verein verlassen kann: „Wir haben ihm versprochen, dass er gehen kann. Er hat mit ganzem Herzen für uns weitergespielt. Er will gehen. Einen Spieler, der nicht bleiben will, kann man nicht halten“, sagte Sullivan. Besonders Arsenal-Trainer Mikel Arteta freut das. Der Spanier gilt als großer Fan des Spielstils von Rice.

Der FC Bayern hingegen muss sich jetzt wohl nach anderen Alternativen fürs Mittelfeld umschauen. Mit Konrad Laimer haben die Bayern bereits einen Transfer zur neuen Saison perfekt gemacht. Joshua Kimmich hat sich unterdessen zu einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona geäußert.