Derby in der 3. Liga: Waldhof Mannheim empfängt 1. FC Saarbrücken

Von: Nils Wollenschläger

Die Fans des SV Waldhof freuen sich auf das Spiel gegen Saarbrücken. © Uwe Anspach/dpa

Am Samstag (8. Oktober) findet in der 3. Liga das Derby SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken statt. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Derby-Time in der 3. Liga: Am Samstag empfängt der SV Waldhof Mannheim den 1. FC Saarbrücken. Besonders die Mannheimer stehen aktuell besonders unter Druck. Am vergangenen Spieltag hat der SVW 0:5 in Osnabrück verloren.

SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken – alle Infos zum Traditionsduell finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.