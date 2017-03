Deutsche U19 mit guten EM-Chancen: Sieg gegen Serbien

Kelsterbach - Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat nach dem zweiten Sieg im zweiten Qualifikations-Spiel gute Chancen auf eine EM-Teilnahme.

Die Nachwuchs-Fußballer bezwangen am Samstag im zweiten Spiel der abschließenden EM-Qualifikationsrunde Serbien 2:0 (1:0). Frankfurts Bundesliga-Profi Aymen Barkok (44. Minute) und Jonas Busam vom SC Freiburg (87.) trafen. Serbien musste die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Erhan Masovic (73.) in Unterzahl beenden.

Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer hat nach dem Erfolg gegen die Serben und dem späten 2:1-Sieg gegen Zypern zum Auftakt am Donnerstag sechs Punkte aus zwei Partien gesammelt und liegt an der Spitze ihrer Gruppe. In der letzten Partie der finalen Qualifikationsrunde trifft die DFB-Auswahl am Dienstag in Frankfurt auf die Slowakei. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die U19-Europameisterschaft, die vom 2. bis 15. Juli in Georgien stattfindet.

dpa