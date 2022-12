Deutschland-Aufstellung: Wechselt Flick hinten rechts? Fragezeichen hinter Havertz

Von: Korbinian Kothny, Patrick Mayer

Teilen

Costa Rica gegen Deutschland: Es ist der Showdown des DFB-Teams um das WM-Achtelfinale. Wen bringt Hansi Flick? Wen nicht? Das sind die Optionen.

Update vom 1. Dezember, 10.45 Uhr: Am Donnerstagabend steht für die DFB-Elf der erste große Showdown bei der WM 2022 an. Im Gruppenfinale gegen Costa Rica geht es für Deutschland um den Einzug ins Achtelfinale. Ein Sieg muss her. Nationaltrainer Hansi Flick steht bei der Auswahl für die Startelf vor einer schweren Entscheidung.

Vor allem auf drei Positionen scheint alles offen. Wer spielt als Rechtsverteidiger, wer im Mittelfeld und wer beginnt im Sturm? Sky sieht rechts hinten Lukas Klostermann als Option Nummer eins. Der Leipziger kam gegen Spanien für Thilo Kehrer rein und konnte überzeugen. Im zentralen Mittelfeld sollen Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Doppelsechs bilden. Eine Reihe davor soll ein Bayern-Trio für Torgefahr sorgen. Sky sieht dort Thomas Müller vor İlkay Gündoğan und Leroy Sané vor Serge Gnabry, Jamal Musiala gilt als gesetzt.

Leroy Sané und Lukas Klostermann sind gegen Costa Rica Optionen für die Startelf. © IMAGO/Marcio Machado/SPP

Im Sturmzentrum könnte Kai Havertz wieder in die Startelf rotieren. Der Chelsea-Akteur konnte gegen Spanien wegen einer leichten Erkältung nicht auflaufen. Das stellte Flick gestern bei der PK nochmal klar. Eine andere Option wäre natürlich WM-Überraschung Niclas Füllkrug. Auch Gnabry könnte die Position des Mittelstürmers besetzen. In diesem Fall würden sieben Spieler des FC Bayern in der Startelf stehen.

Costa Rica gegen Deutschland: Welche Aufstellung wählt Bundestrainer Hansi Flick?

Erstmeldung vom 30. November: München/al-Chaur – „Illy.“ Einzig, wie herzlich Bundestrainer Hansi Flick Mittelfeldstratege İlkay Gündoğan nennt, zeigt, welch wichtiger Schlüsselspieler der Kapitän von Manchester City bei der WM 2022 auch in der deutschen Nationalmannschaft ist.

Mehr noch: Beim Showdown Deutschlands gegen Costa Rica um das WM-Achtelfinale an diesem Donnerstag (20 Uhr, MEZ, hier im Live-Ticker) hängt mutmaßlich von dem Gelsenkirchener ab, ob Flick bereit ist, den eingespielten Block aus Spielern des FC Bayern „zwischen den Boxen“ zu sprengen, also von Strafraum zu Sechzehner. Zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld.

Beim 1:1 (0:0) des DFB-Teams gegen Spanien spielte Gündogan beinahe einen klassischen Zehner, ergo, hinter der Spitze, die gegen die Iberer Weltmeister Thomas Müller war. Auf der Pressekonferenz zum Costa-Rica-Spiel betonte Flick jedoch, dass dies normalerweise nicht die Position des 32-jährigen Gündogan sei und dem spielstarken Gegner geschuldet gewesen sei.

Im Video: Thomas Müller beim FC Bayern – Die Legende der Gegenwart

Aufstellung Deutschlands gegen Costa Rica: Kommt Leroy Sané für Serge Gnabry?

Dennoch spricht sehr viel dafür, dass der einstige Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund auch gegen die Zentralamerikaner startet. Was besagten Block aus München dann tatsächlich sprengen würde. Insbesondere Leon Goretzka droht wohl die Bank. Denn: „Er ist einer unserer wichtigsten Spieler“, sagte Flick über dessen kongenialen Partner auf der Acht, Joshua Kimmich.

Die Variationen wären indes vielseitig, auch weil der zuvor angeschlagenen Leroy Sané auf den Außenbahnen nach Bekunden des Bundestrainers zurück in die Startelf drängt. Bei der WM 2022 (Spielplan) konnte dessen FCB-Teamkollege Serge Gnabry bislang noch nicht überzeugen. Muss der Schwabe mit den wuchtigen Oberschenkeln dem eher filigraneren Sané auf dem Flügel deshalb Platz machen?

Mit seinem Tor gegen Spanien warb indes Mittelstürmer Niclas „Lücke“ Füllkrug dafür, Teil der Anfangsformation zu sein. Darf er wieder ran? Darf er nicht? IPPEN.MEDIA zeigt drei mögliche Aufstellungen Deutschlands gegen Costa Rica:

Aufstellung Deutschlands gegen Costa Rica: Drei Optionen für Bundestrainer Hansi Flick

Aufstellung Deutschland, Option 1: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller

Aufstellung Deutschland, Option 2: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan (Goretzka) - Gnabry (Sané), Müller, Musiala - Füllkrug

Aufstellung Deutschland, Option 3: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Müller, Gündogan, Musiala (Sané) - Füllkrug

(pm)