Live-Ticker: Poldi nimmt gegen England Abschied

Dortmund - Beim 35. Aufeinandertreffen von Deutschland und England nimmt Lukas Podolski Abschied vom DFB-Team. Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie top-informiert.

Deutschland - England -:- Mittwoch, 20.45 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Deutschland: England: Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

+++ Hallo und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und England. Das Duell der beiden Fußball-Nationen ist ein echter Klassiker und kann auf eine lange Historie zurückblicken. Nationalspieler Lukas Podolski spielt zum letzten Mal für das DFB-Team. Er beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Vorbericht

Das Confed-Cup-Jahr 2017 beginnt für das DFB-Team mit einem echten Klassiker: Im Dortmunder Signal-Iduna-Park empfängt das Team von Trainer Jogi Löw den ewigen Rivalen aus England. Die Engländer haben sich nach dem enttäuschenden Aus im Achtelfinale bei der EM in Frankreich neu formiert. Der neue Trainer Gareth Southgate will die „Three Lions“ wieder an die Weltspitze heranführen. Dabei setzt der 46-Jährige ehemalige Innenverteidiger vor allem auf viele junge Spieler, wie Eric Dier, Harry Kane (beide Tottenham Hotspurs), Raheem Steerling (Manchester City) und Marcus Rashford (Manchester United). Dagegen ist der ehemalige Kapitän Wayne Rooney, der aktuell der erfolgreichste Torjäger in der Historie der englischen Nationalmannschaft ist, nicht für die aktuellen Länderspiele nominiert.

Die Partie zwischen Deutschland und England kann auf zahlreiche spannende Duelle zurückblicken. Darunter die Partie im WM-Finale 1966, als das „Jahrhundert-Tor“ von Geoff Hurst an der Unterkante der Latte landete und der Tor-Pfiff des Schiedsrichters England zum Weltmeister machte.

Für Lukas Podolski ist die Partie am Mittwoch eine emotionale Angelegenheit: Der 31-Jährige wird gegen England zum letzten Mal im DFB-Trikot auflaufen. Nach 130 Spielen für die Deutsche Nationalmannschaft ist Schluss für den Weltmeister von 2014. Bundestrainer Jogi Löw hat neben Lukas Podolski 23 weitere Spieler nominiert. Nicht mit dabei sein kann Kapitän Manuel Neuer. Der 30-Jährige sagte seine Teilnahme am Montag wegen anhaltenden Wadenproblemen ab. Löw nominierte dafür Kevin Trapp nach, seines Zeichens Torhüter bei Paris Saint Germain. Statt Manuel Neuer wird Lukas Podolski das deutsche Team als Kapitän auf den Platz führen.

rs