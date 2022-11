Deutschland gegen Oman: WM-Testspiel live im Free-TV und Stream

Joshua Kimmich und die DFB-Elf treffen auf den Oman. © IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Im letzten Testspiel vor der WM in Katar trifft Deutschland auf den Oman. So sehen Sie die Partie live im Free-TV und im Stream.

Frankfurt - Der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist absolviert und für die Spieler der deutschen Nationalmannschaft geht es direkt weiter, denn in wenigen Tagen startet die WM 2022 in Katar. Die DFB-Auswahl befindet sich in einer Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica und muss Platz zwei belegen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Als großer Favorit startet die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zwar nicht in den Wettbewerb, trotzdem ist einiges möglich für Kimmich, Müller und Co.

Deutschland gegen Oman: Letztes Testspiel vor der WM in Katar

Bevor es losgeht mit der WM in Katar, fliegt die DFB-Auswahl aber in ein mehrtägiges Trainingslager in den Oman. Dort will Bundestrainer Hansi Flick den Fitnessstand seiner Spieler überprüfen und taktische Dinge einstudieren für das Turnier. Das Klima im Oman ist ähnlich, wie das im zwei Flugstunden entfernten Katar. Am Mittwoch (16. November) absolviert die DFB-Elf dann noch ein Testspiel gegen den Oman, aktuell 75. in der FIFA-Weltrangliste.

„Wir sind alle sehr hungrig und wissen selbst, dass wir bei den Turnieren zuletzt nicht überzeugt haben. Darum werden wir alles in die Waagschale werfen, um so weit wie möglich zu kommen und die Chance nutzen, um diesen Titel zu spielen“, sagte Torhüter Manuel Neuer in einem Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Für die deutsche Nummer eins ist Trainer Hansi Flick ein Erfolgsgarant. „Er kann das so gut, weil er Menschenkenntnis hat. Hansi weiß, wie er jeden einzelnen Spieler anpacken muss.“

Das letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM in Katar gegen den Oman steigt am Mittwoch, 16. November 2022, um 18 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Oman: WM-Testspiel live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das WM-Testspiel zwischen Deutschland und dem Oman am Mittwoch, 16.11.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das WM-Testspiel zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 18 Uhr.

Deutschland gegen Oman: WM-Testspiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das WM-Testspiel zwischen Deutschland und dem Oman am Mittwoch, 16.11.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das WM-Testspiel zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das WM-Testspiel ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

ist nur über RTL+-Premium empfangbar. RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

