Live-Ticker: DFB-Team empfängt Peru zum Freundschaftsspiel

Deutschland trifft im Testspiel nach dem Auftakt der Nations League auf Peru. Jogi Löw kann einen Sieg gut gebrauchen. Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker.

Deutschland gegen Peru -:- (So, 20.45 Uhr), in Sinsheim

Deutschland: - Peru: - Tore: - Schiedsrichter: Robert Schörgenhofer (Österreich)

+++ Grindel äußerte sich auch zur Kritik an den Ticketpreisen und der Anstoßzeit und wies diese zurück: „Die Kartenpreise sind schon vor der WM festgelegt worden. Wir haben immer für Gruppen Angebote. Wir haben immer für Jugendliche und Kinder Angebote.“

+++ Zuletzt gab es Aufregung um die Gründe für die Verlegung des Spiels nach Sinsheim. Nun sprach DFB-Boss Grindel über das Thema.

+++ Ob Havertz heute sein Debüt für das Löw-Team geben wird, ist eine der vielen Fragen vor dem Anpfiff. Für den jungen Leverkusener dürfte der Tag aber schon jetzt unvergesslich sein: Er hat aus Neuers Händen die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher Spieler seines Jahrgangs verliehen bekommen. Glückwunsch!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zwischen Deutschland und Peru in Sinsheim. Im Freundschaftsspiel gegen die Südamerikaner kann Joachim Löw einige Dinge ausprobieren - ob er das tut und damit erfolgreich ist, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

Länderspiel zwischen Deutschland und Peru: Der Vorbericht

Sinsheim - Thomas Müller ist von der Nations League überzeugt: „Ich finde das Format ganz gut. Natürlich gibt es ein paar kritische Stimmen: nächster Schritt in Richtung Kommerzialisierung, wieder ein Wettbewerb diktiert von der UEFA. Aber als Sportler finde ich es besser, die Testspiele in Wettkampfform zu packen“, meint der FCB-Star. Und eine Wettkampfform hatte vor allen Dingen die erste Partie des DFB-Teams in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich.

Gegen Frankreich zeigte die Nationalmannschaft eine ordentliche Partie konnte überzeugen. Leider sprang mehr als ein 0:0 gegen Weltmeister nicht heraus. Vor allem das disziplinierte Auftreten in der Defensive war sichtbar. Frankreichs Keeper Areola verhinderte mit der einen oder anderen Parade den Siegtreffer.

Unabhängig von der Partie gegen Frankreich bietet der Test gegen die Südamerikaner eine Gelegenheit, andere Formationen zu testen, Spieler auf anderen Positionen einzusetzen und generell ein wenig zu rotieren. Mit Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz hatte der Bundestrainer ohnehin drei Neulinge ohne A-Länderspiel eingeladen. Diese dürfen sich vor allem gegen Peru Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

Dass sich in der Nationalelf etwas ändern muss, ist aber ohnehin klar. Die Analyse von Jogi Löw und Oliver Bierhoff, die das Scheitern bei der WM 2018 eigentlich hätte erklären sollen, stellte aber viele nicht zufrieden. Zu wenig personelle Konsequenzen, zu wenig Selbstkritik.

Das rief vor allen Dingen auch die Experten auf den Plan. So zählte Ex-Nationalspieler Didi Hamann Joachim Löw vor den beiden Länderspielen gegen Frankreich und Peru bereits an: „Löw kämpft um seinen Job. Denn, wenn die nächsten beiden Spiele verloren werden, weiß ich nicht, ob danach noch der selbe Bundestrainer im Amt ist.“ In ein ähnliches Horn stieß dann auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

„Jogi Löw hat bei seiner Analyse nicht den ganz großen Umbruch im Kader erkennen lassen. Ich hätte mir gewünscht, dass es das eine oder andere Zeichen mehr gegeben hätte“, so Matthäus. Er gab dem Bundestrainer aber auch einen Tipp für die Zukunft: „Und was ich außerdem von Jogi Löw in der Zukunft erwarte, sind klare Ansagen. Das können und werden auch unangenehme Wahrheiten für manche Spieler sein.“ Unabhängig von den Erwartungen der Experten und unabhängig vom Frankreich-Spiel, ist für die Mannen um Löw ein Sieg gegen die Südamerikaner aus Peru Pflicht. Ob das gelingen wird, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

