Live-Ticker: Die voraussichtliche Aufstellung von Jogi Löw gegen Serbien

Deutschland gegen Serbien oder Spiel eins nach der Ausbootung. Das Freundschaftsspiel hat seine ganz persönliche Note. Die voraussichtliche Aufstellung von Jogi Löw.

10.30 Uhr: Wie wird Jogi Löw seine Mannschaft am Mittwochabend aufstellen? Im Vorfeld des Testspiels ist die Besetzung mehrerer Positionen unklar. Angefangen natürlich im Tor: Wer bekommt die ersten 90 Minuten 2019, Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen?

Der Bundestrainer kündigte jedenfalls an, dass beide ihre Einsätze bekommen werden. Möglicherweise ist das Spiel gegen Serbien schon ein Fingerzeig für die folgenden Spiele und letztendlich auf die EM 2020.

In der Abwehr wird Löw wohl auf eine Dreierkette setzen. Die ersten Kandidaten für diese sind Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter. Allerdings fehlte Ginter zuletzt in der Bundesliga und könnte auch von Thilo Kehrer ersetzt werden.

Voraussichtliche Aufstellung: Löw setzt wohl auf ein 3-4-3

Im Mittelfeld werden wohl Joshua Kimmich, der von der Rechtsverteidigerposition nach vorne versetzt wurde, und Toni Kroos die Doppelsechs bilden. Rechts könnte Leon Goretzka zum Einsatz kommen, während der Dortmunder Reus wohl den linken Flügel im Vierer-Mittelfeld besetzen wird.

Ganz vorne wird wohl wie zuletzt Timo Werner stürmen. Flankiert wird der Noch-Leipziger wohl von Leroy Sane und Julian Brandt, da Bayerns Serge Gnabry noch die Folgen eines Infekts auskuriert. Wer von den beiden links und wer rechts spielt, ist aber noch offen. Im Verein agieren beide meist auf dem linken Flügel.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Aufgalopp der deutschen Nationalmannschaft ins Jahr 2019. Die Elf von Joachim Löw startet gegen die kampfstarken Serben ins neue Fußballjahr, das aufgrund des Umbruchs im deutschen Team mit viel Ungewissheit verbunden ist.

Deutschland gegen Serbien: Freundschaftsspiel im Live-Ticker

Das Weltmeister-Sterben geht unaufhörlich weiter! Nach der Ausbootung von Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller ist die Zahl der Titelträger im Kader auf ein Minimum geschrumpft. Gerade einmal drei Spieler aus dem Weltmeister-Team dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen auf das nächste große Turnier machen.

Mit Manuel Neuer und Toni Kroos vertraut der Bundestrainer immerhin noch auf zwei eminente Säule des damaligen Erfolgs. Außerdem steht mit Matthias Ginter ein weiterer Weltmeister im Aufgebot, der allerdings bei den letzten beiden WM-Turnieren keine einzige Sekunde auf dem Platz stand. Dennoch schenkt Joachim Löw ihm weiter das Vertrauen.

Joachim Löw über die Ausbootung: „Wir haben sie nicht verbannt“

Der Bundestrainer, der zuletzt für die Endgültigkeit seiner Entscheidung gegen die FCB-Stars kritisiert wurde, treibt den Umbruch nun bedingungslos voran. Bei der Bekanntgabe des Kaders für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande verteidigte der Bundestrainer seine Herangehensweise: „Wir haben sie nicht verbannt, und sie haben nichts verbrochen“, so Löw.

Nun gibt es jedoch neue Details zum Nationalmannschafts-Aus von Verteidiger Jerome Boateng. Ein Zoff am Rande des Spiels gegen die Niederlande im Oktober 2018 könnte der Grund gewesen sein.

Deutschland gegen Serbien: Wer ersetzt die aussortierten Bayern-Stars?

Doch welche Spieler sind in der Lage das Vakuum, welches die FCB-Akteure ohne jeden Zweifel hinterlassen, zu stopfen? Eine Frage, deren Antwort wohl einzig und allein die verbleibenden Akteure auf dem Rasen geben werden können. Allerdings bleibt der neuen Generation dafür nicht viel Zeit. Denn bereits am Mittwoch steht der erste Härtetest gegen die unangenehmen Serben an.

Die aufmerksamen Kritiker werden genau hinsehen, ob Joachim Löw sich womöglich nicht doch verzockt hat? Darüber hinaus werden auch die Weltmeister-Ablöser und Debütanten Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC) und Maximilian Eggestein (Werder Bremen) intensiv beäugt werden. Uns steht somit ein spannendes Spiel bevor.

