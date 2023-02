Deutschland gegen Ukraine? DFB plant 1000. Länderspiel

Von: Christoph Klaucke

Deutschland gegen die Ukraine? Die deutsche Nationalmannschaft plant offenbar sein 1000. Länderspiel gegen das sich im Krieg befindliche Land auszutragen.

Frankfurt - Das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft steht bevor. Für dieses historische Jubiläum hat sich der DFB offenbar ausgerechnet die Ukraine als Gegner ausgesucht. Das Land muss sich seit einem Jahr dem Angriffs-Krieg Russlands erwehren.

Deutscher Fußball-Bund Präsident: Bernd Neuendorf Gründung: 28. Januar 1900, Leipzig Hauptsitz: Frankfurt am Main Länderspiele: 997

Deutschland vor 1000. Länderspiel: DFB will die Ukraine einladen

Deutschland plant das 1000. Länderspiel seiner langen Geschichte gegen die Ukraine auszurichten, wie der Sportbuzzer berichtet. Allerdings seien bis zur endgültigen Finalisierung noch einige Details zu klären. Favorit auf die Austragung des Jubiläumsspiels gegen die Ukraine, das zwischen dem 16. und 20. Juni stattfinden soll, ist dem Bericht zufolge Gelsenkirchen, wo der Bundesligist FC Schalke 04 seine Heimspiele in der Veltins-Arena austrägt.

„Wir sind in Gesprächen, zu denen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber keinen Wasserstand abgeben können“, hieß es auf Nachfrage von Verbandsseite. „Das können wir nicht bestätigen“, hieß es jedoch vonseiten des DFB auf die SID-Anfrage, ob der Termin und der Gegner bereits fix sei. Eigentlich hatte man beim DFB gehofft, dass 1000. Länderspiel bereits bei der WM 2022 austragen zu können, doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Deutschland um Serge Gnabry traf zuletzt im November 2020 auf die Ukraine. © Laci Perenyi/Imago

Deutschland gegen Ukraine? DFB plant 1000. Länderspiel

Im März tritt die DFB-Auswahl zu den ersten Testspielen nach dem WM-Scheitern am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien an. Es sind die Partien Nummer 998 und 999 in der DFB-Historie. Ohne das frühe Aus in Katar hätte die Elf von Bundestrainer Hansi Flick das 1000. Länderspiel im WM-Halbfinale bestreiten können.

Der DFB will offenbar die Chance nutzen, um mit dem Länderspiel seine Solidarität mit der Ukraine auszudrücken, die sich seit einem Jahr im Krieg mit Aggressor Russland befindet. Demnach könnten ukrainische Geflüchtete ins Stadion eingeladen werden und die Einnahmen als Spende den Kriegsopfern zugutekommen. Derweil wirft die EM 2024 bereits ihre Schatten voraus.

EM 2024: DFB plant USA-Reise - stimmt die Bundesliga zu?

Bis zur Heim-EM im Sommer 2024 bestreitet die Nationalmannschaft nur noch Testspiele. Konkreter werden offenbar die Planungen für eine Amerika-Reise im Termin-Fenster im Oktober, über die Flick, der DFB-Überraschungen ankündigt, im Dezember in einem dpa-Interview erstmals gesprochen hatte. Laut RND sollen zwei Testspiele an der Ostküste der USA gegen die US-Auswahl und Mexiko in der Planung sein, die gemeinsam mit Kanada die WM 2026 ausrichten. Zustimmen müssten die Bundesliga-Clubs, die ihre Spieler dann mitten in der Saison für eine Fernreise abstellen müssten.

Gegen die Ukraine spielte Deutschland lange vor dem Angriff Russlands auf das Land vor genau einem Jahr letztmals in der Nations League im November 2020 noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. In Leipzig gab es damals nach mehreren Corona-Fällen beim Gegner einen 3:1-Sieg durch Tore von Timo Werner (2) und Leroy Sané. Keines seiner bislang acht Spiele gegen die Ukraine (fünf Siege, drei Remis) hat Deutschland verloren.

Deutschland will sich vor Heim-EM 2024 gegen Testspielgegner warmspielen

Bestätigt hat der DFB für dieses Jahr bislang nur die März-Partien. Weitere Länderspiele finden neben Juni und Oktober noch im September und November statt. Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Deutschland spielt als Gastgeber 2024 in der Gruppe A in der Münchner Allianz Arena (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni). (ck/dpa/sid)