Deutschland gegen Ungarn: Nations League live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Die DFB-Auswahl trifft in der Nations League auf Ungarn. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

In der Nations League trifft die DFB-Auswahl auf Ungarn. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - Die DFB-Auswahl ist in der heißen Phase vor der WM 2022 angekommen. In der Nations League geht es gegen Ungarn und England - das sind auch die letzten beiden Länderspiele, bevor es losgeht mit der Weltmeisterschaft in Katar. Für Spieler, die ihren Platz im Kader nicht sicher haben, ist es die letzte Chance, Bundestrainer Hansi Flick zu überzeugen.

Die Partie gegen Ungarn findet in Leipzig statt und ist somit ein Heimspiel für Timo Werner und David Raum. Das Spiel und auch das Match gegen England werden Manuel Neuer und Leon Goretzka verpassen. Das Duo wurde am Mittwoch (21.09.2022) positiv auf das Coronavirus getestet, wie der DFB mitteilte. Beide Spieler wurden umgehend isoliert und verließen das Teamhotel in Gravenbruch bei Frankfurt. Hansi Flick nominierte dafür Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim nach.

Deutschland gegen Ungarn: Gelingt der DFB-Auswahl der nächste Nations-League-Sieg?

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist vor den beiden Duellen in der Nations League und zwei Monate vor dem Auftakt der WM 2022 optimistisch, dass es ein erfolgreiches Turnier der DFB-Auswahl wird. „Mentalität, Qualität der Spieler und ein Toptrainer machen mir Hoffnung. Was wir uns wünschen, ist klar, am 18. Dezember im Finale zu stehen. Eine deutsche Nationalmannschaft muss immer die Ambition haben, ein Turnier zu gewinnen“, sagte der 54-Jährige.

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich blickt noch nicht auf die WM 2022, er hat den vollen Fokus auf die Nations League. „Am Ende des Tages geht es um die Ergebnisse. Das haben wir jetzt auch beim FC Bayern erlebt. Die geben einem dann auch Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und ein gewisses Selbstverständnis. Wir wollen die zwei Spiele gewinnen, das ist das absolute Ziel. Wir wollen unsere Gruppen gewinnen und als Erster weiterkommen“, so der Akteur des FC Bayern München.

Deutschland gegen Ungarn: Armel Bella Kotchap vor Debüt

Zu seinem Debüt im Dress der deutschen Fußball-Nationalmannschaft könnte übrigens Armel Bella Kotchap kommen. Der Abwehrspieler in Diensten des FC Southampton ist erstmals von Bundestrainer Hansi Flick nominiert worden. „Ich bin der Jüngste hier und habe noch sehr viel zu lernen“, sagte der 20-Jährige zu seiner ersten Nominierung. Vom Anruf des Bundestrainers war er selbst sehr überrascht. „Ich kannte die Nummer nicht. Ich habe mich sehr gewundert, aber auch sehr gefreut.“

Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Ungarn in der Nations League ist am Freitag, den 23. September 2022, um 20.45 Uhr in der Red Bull-Arena in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Nations League: Deutschland gegen Ungarn heute live im TV

Das Spiel der Nations League zwischen Deutschland und Ungarn wird am Freitag, den 23.09.2021 , live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

wird am , live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen. Die Übertragung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr.

Nations League: Deutschland gegen Ungarn heute im Live-Stream

Die Partie zwischen Deutschland und Ungarn am Freitagabend (23.09.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream des ZDF angeschaut werden.

am kann auch live und in voller Länge im Live-Stream des ZDF angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

