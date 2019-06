Live-Ticker: DFB-Team in Weißrussland ohne Jogi vor Pflichtaufgabe

Die Nationalmannschaft ist am Samstag zu Gast in Weißrussland.

Das DFB-Team befindet sich noch immer mitten im Umbruch. Nun muss die Mannschaft ohne den Bundestrainer zur EM-Qualifikation nach Weißrussland. Die Partie im Live-Ticker.

Weißrussland - Deutschland -:- (-:-) | Samstag, 20.45 Uhr in Borissow

Weißrussland: - Deutschland: - Tore: - Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (SRB)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum EM-Quali-Spiel zwischen Weißrussland und Deutschland. Die Partie in Borissow wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Weißrussland - Deutschland im Live-Ticker:

Borissow - Das DFB-Team reist nach dem offiziellen Saisonende für die EM-Qualifikation noch einmal nach Weißrussland. In Borissow geht es zum Abschluss um wichtige Zähler für die Qualifikation für die EM 2020.

Zum Quali-Auftakt hatte das neu formierte DFB-Team im März in Amsterdam gegen die Niederlande spektakulär mit 3:2 gewonnen. Dennoch liegt der Weltmeister von 2014 nur auf Platz 3 in der Gruppe C.

Dabei muss aber keinem angst und bange werden, denn Nordirland und die Niederlande haben bereits zwei Spiele bestritten und liegen daher vor dem DFB-Team.

In Borissow hat die deutsche Nationalmannschaft einen prominenten Ausfall zu verkraften: Bundestrainer Joachim Löw wird nicht bei der Mannschaft weilen, sondern kuriert seine Verletzung aus, die er bei einem Sportunfall erlitten hatte. Er wird vertreten von Co-Trainer Marcus Sorg.

Weißrussland - Deutschland im Live-Ticker: Kleinere Überraschungen im DFB-Kader

Neben dem Bundestrainer muss das DFB-Team zudem auf Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) verletzungsbedingt verzichten.

Für Keeper ter Stegen sollte ursprünglich Arsenal-Schlussmann Bernd Leno dabei sei, doch eine Daumenverletzung machte einen Strich durch die Rechnung. Daher steht erstmal Sven Ulreich im Kader des DFB-Teams*.

Der Ersatzkeeper des FC Bayern bewies in den vergangenen Jahren, dass man sich auf ihn verlassen kann. Immerhin musste er häufiger als gedacht Manuel Neuer ersetzen. Dieser ist nach seiner auskurierten Wadenverletzung mit von der Partie. Dass er auch schon in Form ist, bewies er im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig, als er dem FC Bayern mit einer überragenden Leistung den Sieg sicherte.

Weißrussland - Deutschland im Live-Ticker: Wieder ohne Mario Götze

Im dritten Spiel nach der Triple-Ausbootung von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng vermisst man auch WM-Siegtorschütze Mario Götze im DFB-Kader. Der inzwischen 27-Jährige spielte mit Borussia Dortmund eine starke Rückrunde, doch für eine Nominierung hat es nicht gereicht.

Der Bundestrainer attestiert Götze aber eine gute Entwicklung und macht ihm Hoffnung*, dass er in der kommenden Saison wieder dabei sein könnte. Nach der Sommerpause geht es für die deutsche Nationalmannschaft im September wieder weiter. Dann warten die Niederlande im Rückspiel.

Lediglich drei Tage später (9. September) trifft die Löw-Elf mit Nordirland auf den anderen großen Konkurrenten aus der Gruppe C. Hier dürfte eine Vorentscheidung in der EM-Quali fallen.

