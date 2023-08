Rechenschieber bereit? So kommen die DFB-Frauen noch ins WM-Achtelfinale

Von: Patrick Mayer

Deutschland bangt vor dem letzten Gruppenspiel der Frauen-WM 2023 gegen Südkorea um das Achtelfinale. So kommen die DFB-Frauen noch weiter.

Brisbane – Das haben sich die deutschen Frauen bei der Fußball-WM 2023 anders vorgestellt: Nach dem 1:2 (0:0) gegen Kolumbien muss das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland um das Achtelfinale bangen - trotz des 6:0 (2:0) zum Auftakt gegen Marokko.

Fußball-WM der Frauen 2023: Deutschland muss um das Achtelfinale bangen

„Wir müssen das sauber herunterspielen. Aber was soll ich sagen? Wir müssen mehr Ergebnisfußball denken. Jetzt ist der Druck größer, damit müssen wir umgehen können“, erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der Niederlage gegen die Südamerikanerinnen durch das späte Tor von Manuela Vanegas (90. Minute+7).

„Jeder spielt gegen Deutschland und große Nationen immer am Limit. Diese Aufgabe gilt es jetzt zu bewältigen. Wir haben es selbst in den Füßen. Wenn du die Dinge selbst bestimmen kannst, dann musst du auch das Selbstbewusstsein haben, das zu tun“, meinte Voss-Tecklenburg vor dem letzten und entscheidenden Spiel in der Vorrundengruppe H gegen Südkorea (WM-Spielplan) an diesem Donnerstag (12 Uhr).

Die deutschen Frauen bangen bei der Fußball-WM 2023 um das Achtelfinale. © IMAGO / Eibner

Deutschland gegen Südkorea: Tabelle der Gruppe H - DFB-Frauen wollen ins Achtelfinale

Deutschland liegt in der Gruppe H vor dem abschließenden dritten Spieltag auf dem zweiten Platz. Dennoch ist vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden für die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft noch alles möglich.

Frauen-WM 2023, Gruppe H Spiele: Punkte: Tore: 1. Kolumbien 2 6 4:1 2. Deutschland 2 3 7:2 3. Marokko 2 3 1:6 4. Südkorea 2 0 0:3

Wenn man sich die Tabelle näher betrachtet, sind die DFB-Frauen gegen die Südkoreanerinnen klar favorisiert. Aber das waren die deutschen Herren bei der WM 2018 ebenfalls, und schieden just gegen diese Fußball-Nation (0:2) am letzten Spieltag völlig überraschend aus dem Turnier aus.

Fußball-WM der Frauen 2023: Deutschland steht im Achtelfinale, wenn...

Das DFB-Team sein letztes Gruppenspiel gegen Südkorea, das noch torlos ist, in Brisbane gewinnt. Dann kann Marokko gegen Kolumbien machen, was es will. Bei einer Niederlage der Kolumbianerinnen wäre Deutschland sogar Gruppensieger. Im Achtelfinale ginge es dann gegen Überraschungsmannschaft Jamaika (2. Gruppe F). Eine Achtelfinale als Gruppenzweiter gegen Frankreich (1. Gruppe F) wäre mutmaßlich deutlich schwieriger.

Das DFB-Team gegen Südkorea zwar verliert, aber auch Marokko gegen Kolumbien als Verlierer vom Platz geht.

Fußball-WM der Frauen 2023: Deutschland steht nicht im Achtelfinale, wenn...

Das DFB-Team gegen Südkorea unentschieden spielt und Marokko gegen Kolumbien gewinnt.

Das DFB-Team gegen Südkorea verliert und Marokko mindestens einen Punkt holt.

Marokko gegen die Südamerikanerinnen verliert, aber Deutschland gleichzeitig gegen Südkorea 0:4 verliert. Bei Punktgleichheit und selber Tordifferenz würde dann der direkte Vergleich zählen – und die koreanische Mannschaft stünde als Zweiter auf den letzten Drücker im Achtelfinale.

Seit 1991 wird die Fußball-WM der Frauen ausgetragen. Seither erreichte Deutschland, das 2003 und 2007 Weltmeister wurde, immer mindestens das Viertelfinale. Ein Aus nach der Gruppenphase wäre der nächste große Rückschlag für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). (pm)