Bizarrer Sponsor: DFB-Frauen werben für Staubsauger, Küchenmaschinen und Kosmetika

Von: Antonio José Riether

Teilen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat einen neuen Sponsor, der Haushaltsgeräte-Hersteller Vorwerk aus Wuppertal unterstützt künftig die Vizeeuropameisterinnen.

Frankfurt am Main – Während der Fußball-Europameisterschaft der Frauen im vergangenen Jahr wurde die Geschichte aus dem Jahr 1989 immer wieder erzählt. Damals gewann die deutsche Nationalelf der Frauen erstmals die Europameisterschaft, vom männerdominierten DFB gab es dafür allerdings keine Prämie, sondern lediglich ein Kaffeeservice. Heutzutage ist das Bild ein ganz anderes, der Frauenfußball wächst und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

So kommt es, dass auch Sponsoren die Vizeeuropameisterinnen des DFB unterstützen wollen. Die Firma Vorwerk, die für Küchengeräte, Staubsauger und Kosmetika bekannt ist, ist neuer Partner der Frauen-Nationalelf, befremdlich findet das aber bisher niemand.

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft Bundestrainerin: Martina Voss-Tecklenburg EM-Bilanz: 8 x Europameister, 11 Endrundenteilnahmen WM-Bilanz: 2 x Weltmeister, 8 Endrundenteilnahmen Olympia-Bilanz: 1 x Gold, 3 x Bronze

DFB: Frauennationalteam mit neuem Sponsor - Vorwerk bekannt für Thermomix

Am Dienstag steht für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der nächste Härtetest vor der WM im Sommer in Australien und Neuseeland an. Nach einem engen 2:1-Testspielsieg gegen Frankreich im Oktober sowie dem doppelten Kräftemessen gegen die starke US-Auswahl im November, bei denen die DFB-Elf einmal mit 2:1 gewann und einmal 1:2 verlor, folgt nun der nächste Härtetest vor dem Großturnier. Ab 18.15 Uhr steht in Duisburg die Partie gegen Schweden auf dem Plan.

Am Tag vor dem Testspiel gegen die Skandinavierinnen präsentierte der Verband mit Vorwerk seinen neuen Sponsor. Das Logo des Wuppertaler Traditionsunternehmens, das etwa die weitverbreitete Küchenmaschine Thermomix produziert, wird künftig die Bekleidung der Nationalspielerinnen sowie des Trainer- und Betreuerstabs zieren. Wie der DFB mitteilt, soll der neue Sponsorenname sowohl auf der Trainings-Oberbekleidung als auch auf den Hymnenjacken der Akteurinnen sichtbar sein.

Mit Ehefrau, am Strand oder im Urlaub: Das sind Deutschlands Stars bei der Frauen-EM 2022 Fotostrecke ansehen

Traditionsunternehmen Vorwerk neuer Sponsor für DFB-Frauen: „Für uns das perfekte Match“

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG, freut sich bereits auf die Partnerschaft mit dem Unternehmen. „Vorwerk begibt sich in ihrer langen Historie das erste Mal in ein Sponsoring einer Nationalmannschaft und macht damit einen neuen innovativen Schritt“, wurde der ehemalige DFL-Mann in der Mitteilung des Verbands zitiert. „Dass dies gemeinsam mit unserer Frauen-Nationalmannschaft geschieht, ehrt uns und bestätigt die tolle Leistung des Teams auf und neben dem Platz“, ergänzte er.

Auch Dr. Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher der Vorwerk SE & Co. KG, brachte seine Begeisterung für das Sponsoring zum Ausdruck. „Wie bei der Frauen-Nationalmannschaft entstehen durch enorme Leidenschaft großartige Leistungen. Für uns das perfekte Match“, so der ehemalige CEO von LR Health & Beauty.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team werden künftig auch auf ihrer Trainingsbekleidung für Vorwerk werben. © Screenshot DFB

DFB-Frauen: Erster Einsatz von Partner Vorwerk bei Testspiel gegen Schweden

Martina Voss-Tecklenburg posierte zwar beim obligatorischen Foto, ein Statement der 55-Jährigen gab es allerdings nicht. Während Blask sowie die beiden Unternehmensvertreter im Anzug am DFB-Campus in die Kamera lächelten, zeigte sich die Bundestrainerin in kompletter Trainingsmontur. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Schwedinnen hat offenbar Vorrang, am Dienstag tritt Vorwerk erstmals bei einem Frauen-Länderspiel als Partner in Erscheinung. Grund für den Zeitpunkt ist wohl die der WM, die am 20. Juli beginnt, bei der Millionen mit dem DFB-Team fiebern werden.

Dass ein Unternehmen, das unter anderem Küchengeräte herstellt, die Frauen-Nationalelf sponsert, stoßt offenbar niemandem übel auf, auch wenn die Nachricht im ersten Moment wieder nach klischeebehafteter Werbung klingt. Immerhin tragen die Männer parallel das VW-Logo auf der Trainingsbekleidung. Die Freude über den neuen Partner, der auch wirtschaftliche Zugkraft mitbringt, könnte in diesem Fall überwiegen. Vorwerk erwirtschaftete im vorletzten Jahr einen Konzernumsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist weltweit in über 60 Ländern präsent. (ajr)