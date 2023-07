DFB-Frauen starten gegen Marokko in Frauen-WM – Auftakt kommt live im TV

Von: Nils Wollenschläger

Am kommenden Montag (24. Juli) startet Deutschland in die Frauen-WM 2023. Lesen Sie hier, wie das erste DFB-Spiel bei der WM live verfolgen können.

Die Frauen-WM 2023 wird am Donnerstag (20. Juli) offiziell eröffnet. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift erst am Montag (24. Juli) ins Geschehen ein. Dann steigt das erste Gruppenspiel gegen Marokko.

Auftakt in Frauen-WM 2023 – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Marokko live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Anstoß in Melbourne ist nach deutscher Uhrzeit am Montag um 10:30 Uhr. (nwo)