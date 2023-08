DFB-Kader: Flick streicht Goretzka – und nominiert 32-jährigen Premier-League-Profi

Von: Christoph Klaucke

Deutschland trifft in Testspielen auf Japan und Frankreich. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf Leon Goretzka und Timo Werner, nominiert aber den 32-jährigen Pascal Groß.

Update vom 31. August, 11 Uhr: Der DFB-Kader ist da! Hansi Flick nominiert Robin Gosens (Union Berlin) und holt den Dortmunder Niklas Süle in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Auch Serge Gnabry vom FC Bayern steht vor der Rückkehr. Kleine Überraschung: Jamal Musiala steht trotz Muskelfaserris im Aufgebot, Leon Goretzka dagegen nicht. Der Leipziger Timo Werner wurde ebenfalls nicht nominiert. Große Überraschung: Der 32-jährige Pascal Groß von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion feiert sein DFB-Debüt.

DFB-Kader für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich

Oliver Baumann Tor Marc-André ter Stegen Tor Kevin Trapp Tor Emre Can Defensive Robin Gosens Defensive Benjamin Henrichs Defensive Joshua Kimmich Defensive Felix Nmecha Defensive Antonio Rüdiger Defensive Nico Schlotterbeck Defensive Niklas Süle Defensive Jonathan Tah Defensive Malick Thiaw Defensive Julian Brandt Offensive Niclas Füllkrug Offensive Serge Gnabry Offensive Pascal Groß Offensive Ilkay Gündogan Offensive Kai Havertz Offensive Jonas Hofmann Offensive Jamal Musiala Offensive Leroy Sané Offensive Kevin Schade Offensive Florian Wirtz Offensive

Update vom 31. August, 10.55 Uhr: In wenigen Minuten gibt der DFB das Aufgebot für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich bekannt. Wir sind gespannt, wen Bundestrainer Hansi Flick nominieren wird.

Erstmeldung vom 31. August, 10.21 Uhr: Frankfurt – Die Zeit der Experimente ist vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Saison vor der Heim-Europameisterschaft im eigenen Land liefern. Nach dem WM-Debakel und den verkorksten Testspielen zuletzt steht Bundestrainer Hansi Flick unter Druck.

Mit Siegen will der 58-Jährige für einen Stimmungsumschwung in Fußball-Deutschland sorgen, dafür braucht es nach eigener Aussage aber einen festen Stamm. Am heutigen Donnerstag, um 11 Uhr, gibt der DFB den Kader für die Partien gegen Japan und Frankreich Anfang September bekannt. Wen nominiert Flick?

Wer rettet den DFB? Flick nominiert Kader

„Ab jetzt gilt‘s“, propagierte Flick, der zum Saisonstart viel unterwegs war. Der Bundestrainer saß in etlichen Stadien von Bremen über Leverkusen, Dortmund und Barcelona bis Darmstadt auf der Tribüne, um möglichst viele Fußball-Nationalspieler live zu beobachten. Denn Flick weiß: Der erste Länderspiel-Kader, den er an diesem Donnerstag nominiert, muss passen.

Nach dem dreifachen Juni-Flop gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2), dem ein gleichfalls Augen öffnendes 2:3 gegen Belgien im März vorausgegangen war, hielten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler weiter zum Bundestrainer. Flick muss aber nach inzwischen vier sieglosen Spielen, bei denen seine taktischen und personellen Experimenten auch aus seiner Sicht „in die Hose gegangen“ waren, in den anstehenden Testpartien eine Trendwende einleiten.

Hansi Flick nominiert seinen DFB-Kader für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/Imago

DFB-Kader: Wen nominiert Hansi Flick heute für Länderspiele gegen Frankreich und Japan?

Für den sportlich und finanziell angeschlagenen DFB und seinen Chefcoach gibt es in den Testpartien gegen den unberechenbaren WM-Schreck Japan am Samstag kommender Woche in Wolfsburg und drei Tage später in Dortmund gegen den hochkarätig bestückten WM-Zweiten Frankreich mit Superstürmer Kylian Mbappé nur zwei Szenarien: Es gelingt zum Start in die EM-Saison der ersehnte Befreiungsschlag und damit ein Stimmungsumschwung - oder der Handlungsdruck verschärft sich neun Monate vor dem Heimturnier 2024 massiv.

Das erste Halbjahr 2023 hatte Flick zur „Testphase“ erklärt. Jetzt soll sich in den noch sechs Länderspielen bis zum Jahresende eine EM-Formation herausbilden. „Entscheidend ist, dass wir jetzt ein Kernteam finden mit fünf, sechs, sieben oder acht Positionen, auf denen wir die Nummer eins benennen“, kündigte Flick in einem „Kicker“-Interview an. Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Emre Can und Ilkay Gündogan nannte er als Teile eines Gerüstes.

Müller-Comeback in der Nationalmannschaft? Flick muss wohl auf Musiala verzichten

Abwehr-Youngster Malick Thiaw war der einzige echte Lichtblick während Flicks missglückter Experimentierphase in den ersten fünf Länderspielen dieses Jahres. Der Dortmunder Abwehrhüne Niklas Süle wird nach einer von Flick verordneten Denkpause im Juni nun im Kader zurückerwartet. Ein Thomas-Müller-Comeback ist wohl nicht vorgesehen.

Die zuletzt verletzt ausgefallenen Offensivspieler Serge Gnabry, Timo Werner und Karim Adeyemi sind ebenso wie der Neu-Dortmunder Felix Nmecha wieder Optionen. Hinter Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala steht nach einem Muskelfaserriss ein Fragezeichen.

Flick unter Druck – Sammer schlägt Alarm

Flicks Kritiker werden genau hinschauen, wer berufen wird – und wer nicht. Flick reagierte zuletzt gereizt auf kritische Zwischenrufe: „Ich finde es schon eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip eingeladen werden.“ Zu den Chefkritikern zählt auch Matthias Sammer, der den deutschen Fußball zerlegt: „Sind Weltmeister im Ausredensuchen“. (ck/dpa)