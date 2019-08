Überraschung bei Nominierung: Löw verzichtet wohl auf diesen Star bei der EM-Quali - Zwei Debütanten dabei?

Die EM-Qualifikation steht wieder an: Wen nominiert Bundestrainer Joachim Löw für die Nationalmannschaft? Es gibt wohl Überraschungen.

Frankfurt - Der Ball rollt wieder in der Bundesliga, traditionell gibt es aber sehr früh in der neuen Saison schon wieder die erste Pause. Der Grund: Die Nationalmannschaften rufen! Anfang September stehen zwei Spiele zur EM-Qualifikation 2020 an.

Am 6. September kommt es in Hamburg zum Traditionsduell gegen die Niederlande, drei Tage später ist die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in Belfast zu Gast und hofft auf einen Sieg über Nordirland. Nach der verkorksten Weltmeisterschaft 2018 und dem eher mäßigen Abschneiden in der Nations League stellt sich nun natürlich die Frage - wem schenkt Löw sein Vertrauen? Kommt es möglicherweise sogar zum kompletten Umbruch?

Nationalmannschaft: Bundestrainer Löw nominiert Kader für EM-Qualifikation

Am Donnerstagmittag wird er den Kader für die beiden anstehenden Spiele bekanntgeben. Vorab gibt es offenbar schon eine Hammermeldung: Julian Draxler soll nicht nominiert werden. Der Mittelfeldstar von Paris St. Germain steht für die beiden Partien gegen die Niederlande und Nordirland anscheinend nicht im Aufgebot, wie der Sportbuzzer berichtet. 2017 führte er den DFB noch als Kapitän zum Sieg beim Confed Cup.

Im Artikel heißt es auch, dass ein Jungstar vor seinem Debüt steht, der zuletzt bei der U21-Europameisterschaft brillierte: Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Außerdem soll Leverkusen-Neuzugang Nadiem Amiri ebenfalls vor seiner ersten Berufung in die A-Nationalmannschaft stehen.

akl