Live-Ticker: Erste Runde im DFB-Pokal - wen zieht die bekannte Losfee?

Wer darf in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München ran? Am Samstagabend findet in Dortmund die Auslosung statt.

Die Auslosung findet am Samstagabend ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wird Live im Ersten und auf sportschau.de gezeigt. Losfee in diesem Jahr ist Nia Künzer.

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin fungiert derzeit als TV-Expertin bei der Frauen Fußball-WM in Frankreich. Moderiert wird die Ziehung von Markus Othmer. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Insgesamt 64 Vereine treten in der ersten Pokalrunde an. Diese wird vom 9. bis 12. August ausgetragen. Automatisch qualifiziert waren die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga sowie die vier besten Mannschaften der 3. Liga. Die 24 weiteren Teilnehmer haben sich über die Pokalwettbewerbe der 21 Landesverbände qualifiziert.

Kein Münchner Derby im DFB-Pokal 2019/20

Aufgeteilt werden die 64 Vereine bei der Auslosung in zwei Lostöpfe. Die 18 Bundesligisten und die 14 besten Zweitligisten bilden Lostopf 1. Die 32 restlichen Mannschaften, darunter 18 Amateurklubs, sind in Lostopf 2. Sie haben in der ersten Runde des DFB-Pokals automatisch Heimrecht. Und wie jedes Jahr stellt sich für die unterklassigen Vereine die Frage: Wer bekommt das Traumlos FC Bayern? Die Münchner starten als Titelverteidiger in den Wettbewerb. Mit 3:0 hatten sie sich im Finale gegen RB Leipzig durchgesetzt.

Der klassentiefste Klub in diesem Jahr ist der FSV Salmrohr (Rheinland-Pfalz) aus der sechsten Liga. Vor gut 30 Jahren spielte der FSV sogar mal in der 2. Bundesliga. Zu einem Münchner Stadtderby wird es in diesem Jahr nicht kommen. Sowohl der TSV 1860 München (tz.de* berichtete) als auch die SpVgg Unterhaching schieden im Halbfinale des bayerischen Verbands-Pokals aus. Dafür könnte es andernorts zu spannenden Derbys kommen - möglicherweise in Bremen oder im Südwesten. Schließlich sind mit dem 1. FC Kaiserslautern, dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim drei traditionsreiche Vereine im Lostopf 2. Kommt es zu einem Duell mit dem VfB Stuttgart, dem Karlsruher SC oder dem SC Freiburg? Auf mannheim24.de* verpassen Sie ebenfalls nichts.

DFB-Pokal 2019/20: Aus diesen Töpfen wird gezogen

Lostopf 1:

FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05, SC Freiburg, FC Schalke 04, FC Augsburg, 1. FC Köln, SC Paderborn, Union Berlin, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Hannover 96, Hamburger SV, FC Heidenheim, Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, Holstein Kiel, Jahn Regensburg, Karlsruher SC, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt, SV Sandhausen, SV Wehen Wiesbaden, VfL Bochum, VfL Osnabrück, FC Ingolstadt, 1. FC Magdeburg, MSV Duisburg, Hallescher FC.

Lostopf 2:

Würzburger Kickers, Hansa Rostock, 1. FC Kaiserslautern, KFC Uerdingen 05, Waldhof Mannheim, Chemnitzer FC, FC Energie Cottbus, VfB Eichstätt, VfB Germania Halberstadt, SV Drochtersen/Assel, FC Viktoria 1889 Berlin, SV Rödinghausen, SSV Ulm 1846 Fußball, FSV Wacker Nordhausen, Alemannia Aachen, VfB Lübeck, 1. FC Saarbrücken, SC Verl, KSV Baunatal, FC Oberneuland, TuS Dassendorf, SV Atlas Delmenhorst, FC 08 Villingen, FSV Salmrohr.

