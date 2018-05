Stadion eingenebelt: „Fans“ sorgen für Pyro-Chaos beim Pokalfinale

Beim Finale des DFB-Pokals zündeten Fans beider Mannschaften Pyrotechnik und Böller. Die zweite Halbzeit musste deshalb später angepfiffen werden.

Berlin - Im DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt hat sich der Wiederanpfiff nach der Halbzeit wegen des Einsatzes von Pyrotechnik um mehrere Minuten verzögert.

+ Fans von Eintracht Frankfurt brennen Pyrotechnik ab. © dpa / Peter Kneffel

Schiedsrichter Felix Zwayer pfiff die Partie im Berliner Olympiastadion am Samstag wegen der starken Rauchentwicklung erst verspätet an. In beiden Fanblöcken waren Bengalos gezündet worden.

Es war nicht der einzige Fan-Ärger des Finales. Zuvor hatten Eintracht-Fans schon ein geschmackloses Banner aufgehängt. Den Ticker zum Finale des DFB-Pokals gibt es hier zum Nachlesen.

dpa/tz