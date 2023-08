Abschied vom VfB Stuttgart? Reservist zögert

Will wohl nicht gehen

Der VfB Stuttgart würde gerne noch Gil Dias loswerden, doch der Portugiese sträubt sich bislang, ein Angebot anzunehmen.

Die Schwaben würden gerne noch den ein oder anderen Reservisten von der Gehaltsliste streichen können. Dazu gehört auch Gil Dias, der sich allerdings bislang sträubt, ein Angebot anzunehmen und somit den VfB Stuttgart zu verlassen.

Das Transferfenster ist noch bis Freitag um 18 Uhr in Deutschland geöffnet. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft der VfB Stuttgart dann im Baden-Württemberg-Duell auf den SC Freiburg. Am ersten Spieltag gewannen die Schwaben furios gegen den VfL Bochum mit 5:0, bevor es am 2. Spieltag eine 1:5-Klatsche bei RB Leipzig gab. Im DFB-Pokal setzte sich der VfB in der ersten Runde bei der TSG Balingen durch.