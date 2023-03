Doppelpass mit Hasan Salihamidzic im Live-Ticker: Sportvorstand erklärt Nagelsmann-Rauswurf

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern trennte sich am Freitag von Julian Nagelsmann, nun übernimmt Thomas Tuchel. Hasan Salihamidzic ist am Sonntag im Doppelpass zu Gast.

Update vom 26. März, 09.58 Uhr: Noch eine Stunde bis zum Start der Doppelpass-Übertragung. Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand des FC Bayern München, kündigte sich für die Talkrunde an und wird wohl ausführlich über den Trainerwechsel beim Rekordmeister sprechen.

Erstmeldung vom 26. März:

München - Die wichtigste Fußball-Talkrunde im deutschen Fernsehen hat nach langer Zeit wieder ein richtiges Thema. Denn die Freistellung von Julian Nagelsmann überraschte selbst die Spieler des FC Bayern, wie etwa Joshua Kimmich nach dem Länderspiel am Samstag bestätigte. Im Doppelpass wird jedoch nicht nur vordergründig über die Beurlaubung des charismatischen Coaches gesprochen, denn mit Hasan Salihamidzic folgte einer der Entscheider beim Rekordmeister der Einladung von Sport1.

Doppelpass im Live-Ticker: Salihamidzic spricht über Nagelsmann-Aus – „Konstellation hat nicht gepasst“

Man kann also damit rechnen, dass der Sportvorstand der Münchner Hintergründe erzählt, die er womöglich bei der offiziellen Pressekonferenz mit Vorstandsvorsitz Oliver Kahn unerwähnt ließ. Angefangen hätte alles im März vergangenen Jahres mit den „wellenartigen Leistungskurven“, stellte der 46-Jährige fest. Nachdem man „unverständlich Spiele aus der Hand gegeben und verloren“ habe, mussten die Bayern-Bosse nach eigenem Befinden also handeln und stellten Nagelsmann frei.

Die „Konstellation hat einfach nicht mehr gepasst“, stellte Salihamidzic fest, zudem sei „die Entwicklung in die andere Richtung gegangen“. Nun soll ausgerechnet Thomas Tuchel, der bereits an vielen seiner Stationen mit den Verantwortlichen aneckte, die Bayern wieder in die Erfolgsspur lenken. Bei seinen vorherigen Stationen FC Chelsea und PSG bewies Tuchel seine Klasse und feierte große Erfolge, so gewann er etwa 2021 die Champions League.

Sport1-Doppelpass heute live: Auch Ex-Bundesliga-Trainer Baum unter den Gästen

Neben Salihamidzic wird Moderator Florian König auch den ehemaligen Bundesliga-Trainer Manuel Baum begrüßen. Zudem sitzen Schiedrichter Deniz Aytekin, Michael Horeni von der FAZ, der Chefreporter von Sport Bild Tobias Altschäffl sowie Sport1-Experte Stefan Effenberg in der Runde. Angesichts der geladenen Gäste wird ein Großteil der Sendung wohl dem plötzlichen Trainerwechsel bei den Bayern gewidmet. (ajr)