Für Dreieichs Danny Klein ist Saison beendet

Dreieich – Die Abschiedstournee des SC Hessen Dreieich in der Fußball-Regionalliga Südwest geht in die fünftletzte Runde. Am Samstag (14 Uhr) kommt im vorletzten Heimspiel des designierten Absteigers die Reserve des Bundesligisten 1899 Hoffenheim in den Hahn Air Sportpark.

Die Kraichgauer (9. Platz/38 Punkte) haben im neuen Jahr auch nicht wirklich Bäume ausgerissen. holten in neun Partien nur neun Zähler. Immerhin: Gegen Astoria Walldorf (2:0) und beim VfB Stuttgart II (0:0) blieb das Team von Trainer Marco Wildersinn ohne Gegentor. Am Samstag treten die Hoffenheimer als klarer Favorit bei einem SC Hessen an, der sich nach nur einem Punkt aus neun Regionalligapartien im Jahr 2019 gedanklich längst mit dem Abstieg abgefunden hat. Volker Becker (Kurzurlaub) hatte die Leitung des Trainings bis gestern an seinen Assistenten Gregor Wojtech und die Ex-Profis um Kevin Pezzoni übergeben. Der neue Kapitän steht nach abgesessener Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Für Danny Klein ist die Saison beendet. Der linke Außenbahnspieler, das Urgestein im Kader der Dreieicher, fällt nach seinem Riss des vorderen Kreuzbandes mehrere Monate aus. Der 27-Jährige hatte in 20 Regionalliga-Spielen vier Treffer für den Aufsteiger erzielt. Damit ist er noch immer zweitbester Torschütze des SC Hessen hinter Tino Lagator (5). Für die neue Saison soll Lars Schmidt der Favorit aufs Traineramt sein. Der 53-Jährige, aktuell beim Verbandsligisten Viktoria Urberach, mochte das auf Nachfrage nicht kommentieren, bestätigte weder eine Zu- noch eine Absage. jm