Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich von seinem Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Dies teilten die Sachsen am Mittwochabend mit.

Mit dem 58-jährigen Neuhaus muss auch Co-Trainer Peter Nemeth gehen. Die Mannschaft soll zunächst von einem Interimstrainer betreut werden, der "zeitnah" präsentiert werden soll.

Dresden war im DFB-Pokal in der ersten Runde am Regionalligisten SV Rödinghausen gescheitert. In der Liga steht Dynamo mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem neunten Platz.

SID