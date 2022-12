Dritte WM-Medaille seit 1998: Kroatien schlägt Marokko

Kroatien feiert nach dem Vize-Titel 2018 diesmal den Sieg im Spiel um Platz drei bei der WM in Katar. © Tom Weller/dpa

Dritter 1998, Zweiter 2018 - und jetzt wieder die Bronzemedaille: Kroatien krönt eine erfolgreiche WM mit einem Sieg im Spiel um Platz 3.

Al-Rajjan - Kroatien hat bereits zum dritten Mal eine Medaille bei einer Fußball-WM gewonnen. Das Team von Real-Madrid-Star Luka Modric siegte am Samstag bei der Weltmeisterschaft in Katar im Spiel um Platz 3 mit 2:1 (2:1) gegen die große Turnier-Überraschung Marokko.

Josko Gvardiol von RB Leipzig (7. Minute) und Mislav Orsic (42.) erzielten vor 44.137 Zuschauern im Chalifa International Stadion die Tore für die Kroaten. Achraf Dari (9.) glich in der Zwischenzeit zum 1:1 aus. Das Vier-Millionen-Einwohner-Land Kroatien war bereits 1998 mit der Bronzemedaille nach Hause gekommen und hatte 2018 sogar das WM-Finale erreicht.

Leipzig-Profi Josko Gvardiol (M) köpfte Kroatien früh zu Führung. © Tom Weller/dpa

Bei den vorangegangenen Turnieren waren jeweils große Fußball-Nationen wie England, Brasilien oder die Niederlande am Spiel um den dritten Platz beteiligt. Für sie war dieses kleine Finale eine Enttäuschung, für Kroaten und Marokkaner dagegen ein Privileg. Beide wollten die Bronzemedaille unbedingt und legten sich deshalb auch deutlich mehr ins Zeug als noch bei ihrem vergleichsweise unansehnlichen 0:0 zu Beginn der Vorrunde.

Früher Führung folgt schneller Ausgleich

Das frühe 1:0 entsprang einer kreativen kroatischen Freistoßvariante, bei der Lovro Majer den Ball nach außen hob, wo ihn der frühere Bundesliga-Profi Ivan Perisic (Dortmund, Wolfsburg, FC Bayern) mit dem Hinterkopf vor das Tor verlängerte. Dort wuchtete ihn per Kopf der erst 20 Jahre alte Gvardiol ins Tor, der nach der 0:3-Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien noch in Tränen aufgelöst war.

Wegen einer verunglückten Abwehraktion von Majer fiel nur zwei Minuten später das 1:1 - auch der 23-jährige Dari traf per Kopf nach einem Freistoß. Die besseren Chancen hatten aber trotzdem weiter die Kroaten.

Bei einem Schuss des starken Orsic stand nur noch der eigene Stürmerkollege Andrej Kramaric im Weg (18.). Nach einem abgewehrten Schuss von Modric patschte Marokkos Torwart Bono den Ball auf dem Boden liegend aus der Gefahrenzone (24.).

Afrikas erstes Team in einem solchen kleinen Finale hielt danach mehr dagegen. Kroatiens Führung kurz vor der Pause war dennoch verdient und auch noch sehenswert. Der anders als die meisten Kollegen nicht im Ausland spielende Orsic (Dinamo Zagreb) schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze über Torwart Bono hinweg an den Innenpfosten und ins Tor. Der 29-Jährige rechtfertigte seinen ersten Startelf-Einsatz bei diesem Turnier nachdrücklich.

Kroatien ohne Qualitätsverlust

Das war an diesem Tag der Unterschied zwischen beiden Teams: Die Kroaten veränderten ihre Formation nahezu ohne Qualitätsverlust. Den Marokkanern dagegen gingen nach vier WM-Wochen langsam die Kraft und auch immer mehr Stammspieler aus. Bayern Münchens Noussair Mazraoui fehlte genauso wie die beiden Stamm-Innenverteidiger Romain Saiss und Nayef Aguerd. Im Mittelfeld ersetzte der frühere deutsche U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri den bei diesem Turnier bislang so starken Azzedine Ounahi.

Sofyan Amrabat (r) und Marokkos Abdelhamid Sabiri schmeißen sich in einen Schuss von Kroatiens Starspieler Luka Modric. © Robert Michael/dpa

In der 68. Minute musste mit Jawad El Yamiq auch noch ein vierter Abwehrspieler verletzt raus. Marokko bemühte sich weiter im zweiten Durchgang, die Kroaten wurden etwas zu passiv - aber der Substanzverlust war für das Team von Walid Regragui einfach zu groß. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Mittelstürmer Youssef En-Nesyri, als er in der 75. Minute frei stehend an Torwart Dominik Livakovic scheiterte.

Zuvor hätte es aber auch Elfmeter für Kroatien geben können. Denn der wieder einmal weit aufgerückte Gvardiol wurde im marokkanischen Strafraum am Unterschenkel getroffen. Ein Elfmeterpfiff und ein Eingriff des Videoschiedsrichters blieben aber aus. dpa