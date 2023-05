Gänsehaut-Aussagen von Terzic: BVB brennt auf die Meisterschaft

Von: Lina Krull

Teilen

Aus eigener Kraft kann sich Borussia Dortmund am Samstag gegen Mainz 05 die Meisterschale sichern. BVB-Trainer Edin Terzic richtet emotionale Worte an Spieler und Fans.

Augsburg – In sechs Tagen steigt das große Finale in der Bundesliga. Nach dem letzten Titel im Jahr 2012 stehen die Karten für Borussia Dortmund um Trainer Edin Terzic gut, sich im Spiel gegen Mainz am kommenden Samstag (27. Mai) zum neuen Deutschen Meister zu krönen. Durch den 3:0-Sieg der Borussia gegen Augsburg und die bittere Pleite der Münchner zu Hause gegen Leipzig haben die Schwarz-Gelben zwei Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister. Coach Terzic fand nach dem Auftritt in Augsburg emotionsgeladene Worte für den greifbaren Titel am kommenden Wochenende vor Heimkulisse.

Edin Terzic Geboren: 30. Oktober 1982 (Alter 40 Jahre), Menden Bisherige Trainerstationen: Borussia Dortmund, Besiktas Istanbul, West Ham United Erfolge: DFB-Pokalsieger 2021

BVB-Trainer Terzic vor Spiel am Samstag: „Endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund holen“

Die Erleichterung nach dem Triumph gegen Augsburg war beim BVB groß, besonders bei Trainer Edin Terzic. Der 40-Jährige ließ seinen Gefühlen nach der Eroberung der Tabellenspitze freien Lauf. Und wurde mit Hinblick auf das entscheidende Spiel gegen die Mainzer am Samstag (15.30 Uhr) ganz sentimental. „Wir verspüren den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam, in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion zu erleben und dann alles dafür zu tun, endlich – endlich – die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen“, gab er nach dem Spiel zu.

Für die besondere Stimmung rief Edin Terzic die BVB-Fans dazu auf, in Sachen Lautstärke Gas zu geben: „An die Fans kann ich sagen: Nächste Woche ist eine unglaubliche Situation, um einen neuen Rekord zu schaffen. Und wir müssen nächste Woche so laut sein, wie wir es noch nie waren.“ Speziell die Südtribüne ist für ihre Kraft bei entscheidenden Spielen bekannt. Und könnte dafür sorgen, dass Dortmund am 34. Spieltag zum neunten Mal Deutscher Meister wird.

Trainer Edin Terzic hofft auf lautstarke Unterstützung der BVB-Fans. © IMAGO/Ulrich Wagner

Terzic mit Aussage an BVB-Spieler: Millionengehalt nichtig für Moment im Stadion

„Ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto. Den nächsten teuren Urlaub. Das nächste Haus“, meinte Terzic hinsichtlich der Millionengehälter seiner Spieler. Bei einem ist er sich aber ziemlich sicher: „Was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen.“

Bei einem Sieg der Borussia gegen den FSV Mainz 05 ist ihnen die Meisterschaft sicher – unabhängig vom Spiel der Bayern gegen Köln. Mit Unterstützung der Fans und „riesigem Willen“ möchte sich Dortmund gegen Mainz den Traum des Meistertitels 2022/23 erfüllen. Die Planungen für die Meisterfeier stehen jedenfalls schon. (likr)