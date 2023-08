Ehemaliges VfB-Talent springt in er Landesliga als Torhüter ein und verrät witzige Tuchel-Anekdote

Von: Nadja Pohr

Teilen

Stürmer Manuel Fischer galt beim VfB Stuttgart 2007 als Supertalent. Inzwischen ist er Trainer beim TSV Weilimdorf. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Ex-VfB-Talent Manuel Fischer wurde eine vielversprechende Zukunft vorhergesagt. Am Ende blieb der Durchbruch aus. Seine Berufung hat er nun in der Landesliga gefunden.

Mehr zum Thema Einstiges VfB-Sturmjuwel springt in der Landesliga als Torhüter ein und verrät witzige Tuchel-Anekdote

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in der Vergangenheit einige Talente hervorgebracht. Einst galt auch Manuel Fischer als Ausnahmetalent bei den Schwaben. Seine fußballerischen Qualitäten beweist der 33-Jährige inzwischen Landesliga in Baden-Württemberg. BW24 berichtet über seinen überraschenden Einsatz als Torwart beim TSV Weilimdorf und was Thomas Tuchel damit zu tun hat.

Ex-VfB-Profi Fischer zeigte sein Können zunächst in der Regionalliga und in der 3. Liga bei der SG Sonnenhof Großaspach, ehe er einen anderen Karriereweg einschlug: als Futsal-Spieler. Mit dem TSV Weilimdorf wurde er mehrmals Deutscher Meister im Hallenfußball und wurde sogar in das deutsche Nationalteam berufen.