Fans von Eintracht-Gruppe in der Conference League begeistert: „Das ist ein Zeichen“

Genaue Daten noch offen

Die Eintracht-Gruppe in der Conference League steht. Auf die SGE warten Reisen durch ganz Europa. Ein Gegner weckt besondere Erinnerungen im Anhang.

Eintracht – Fans von Eintracht Frankfurt können sich auf hochspannende Abende auf internationalem Parkett freuen. Am Freitagnachmittag wurde die Gruppenphase der Conference League ausgelost. Die SGE trifft in der Vorrunde auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D LOSC Lille KAA Gent Dinamo Zagreb Club Brügge Slovan Bratislava Maccabi Tel Aviv Viktoria Pilsen FK Bodö/Glimt Olimpija Ljubljana Sorja Luhansk FK Astana Besiktas Istanbul KI Klaksvik Breidablik Kopavugor FC Ballkani FC Lugano

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H AZ Alkmaar Ferencvaros Budapest Eintracht Frankfurt Fenerbahce Istanbul Aston Villa AC Florenz PAOK Saloniki Ludogorets Rasgrad Legia Warschau KRC Genk HJK Helsinki Spartak Tranava HSK Zrinjski Mostar FK Cukaricki FC Aberdeen FC Nordsjaelland

Eintracht-Fans freuen sich auf Conference-League-Gruppe: „Das sind tolle Reisen“

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) äußerten sich zudem bereits Frankfurter Anhänger zu den Losen: „Interessante Gruppe. Tolle Reisen und Spiele“, freute sich ein Fan. Für einen anderen Adler hätte es „kaum besser laufen können.“ In die gleiche Kerbe schlug auch ein X-Nutzer, der schrieb: „Weiterkommen ist das Ziel und auch realistisch.“ Ein weiterer Fan warnte hingegen, man solle die Gruppe „echt nicht unterschätzen.“

Insbesondere die abwechslungsreichen Expeditionen, die im Zuge der Auswärtsspiele auf die SGE-Anhänger warten, sorgen für Begeisterung: „Tolle Gruppe: Griechenland, Finnland, Schottland: Das sind tolle Reisen“, schrieb ein Nutzer. Aber auch die Sehnsucht nach den Duellen im heimischen Deutsche Bank Park ist groß. Ein Fan prophezeite „heiße Duelle. Das Stadion wird kochen.“

+ Die Frankfurter Fans dürfen sich auf tolle Europapokal-Abende in der Conference League freuen. © Imago / HMB-Media

„Hochsicherheitsspiel“: Conference-League-Spiel in Griechenland besorgt SGE-Fans

Die bevorstehende Auswärtspartie in Griechenland nahmen die Fans eher mit gemischten Gefühlen auf. So schrieb ein X-Nutzer von einem „Hochsicherheitsspiel“. In den letzten Jahren sorgte der Anhang von PAOK durch das Zünden von Feuerwerkskörpern und Krawalle mehrfach für Unruhe.

Das Duell in der finnischen Hauptstadt hingegen sorgte für Vorfreude: „Auf geht‘s! Zurück nach Helsinki“, forderte ein Adler in Anlehnung an das Duell um den UEFA-Supercup gegen Real Madrid, das die Eintracht im vergangenen Jahr in Helsinki bestritt.

+ Die Frankfurter Conference-League-Gruppe weckt Erinnerungen an glorreiche Zeiten. 1979 traf die Eintracht (hier mit Bernd Hölzenbein (l.) im Rückspiel im Waldstadion) bereits auf den FC Aberdeen – und gewann später den Europapokal. © Imago / Kicker/Eissner

SGE-Fans von Conference League-Gegner begeistert: „Das ist ein Zeichen“

Der FC Aberdeen weckt bei einigen Frankfurter Fans Erinnerungen an die Saison 1979/80. Damals standen sich beide Klubs in der ersten Runde des UEFA-Pokals gegenüber. Nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Schottland setzte sich die Eintracht nach einem 1:0-Heimsieg im Rückspiel durch. Es war der Anfang einer grandiosen Spielzeit, an deren Ende die SGE um Kapitän Bernd Hölzenbein die begehrte Trophäe nach dem Final-Triumph gegen Borussia Mönchengladbach gewann.

Folgerichtig verschaffte ein Anhänger auf der Plattform seiner Hoffnung auf einen erneuten Europapokal-Sieg Ausdruck: „Das ist ein Zeichen, wie 1979/80.“ Während ein anderer von einem „guten Omen“ schrieb, nannte es ein weiterer Fan der Eintracht ein „Wunschlos“.

Conference-League-Ansetzungen der SGE offen: Spielplan wird bald veröffentlicht

Der erste Spieltag der Conference League steht am 21. September an, der letzte am 14. Dezember. Bislang stehen die exakten Daten der Frankfurter Partien allerdings noch nicht fest.

Die UEFA kündigte jedoch im Rahmen der Auslosung an, den genauen Spielplan zeitnah zu präsentieren. Dieser solle „spätestens am Samstagvormittag“ veröffentlicht werden.

So durften sich die Frankfurter Verantwortlichen am Freitagnachmittag über die Gruppen-Auslosung der Conference League freuen. Währenddessen fanden am letzten Tag des Transferfensters noch einige Entwicklungen rund um den Kader der Eintracht statt. (wuc)

