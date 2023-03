SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Hoffen auf das Champions-League-Wunder

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hofft auf ein Wunder im Champions League-Duell mit Neapel. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 15. März, 21 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung SSC Neapel Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhenn, Kvaratskhelia Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Borré Tore

+++ 19.31 Uhr: Die Statistik spricht übrigens für die Eintracht. Das einzige Pflichtspiel bei der SSC Neapel konnte die SGE mit 1:0 gewinnen. Der Erfolg liegt aber schon ein paar Tage zurück: Im Achtelfinale des UEFA-Cups siegten die Adler zweimal mit 1:0 und zogen ins Viertelfinale ein. Heute würde dieses Ergebnis übrigens nicht reichen.

+++ 19.05 Uhr: Wie auf einem Video der italienischen Nachrichtenagentur Local Team zu sehen ist, kam es im Stadtzentrum Neapels zu Zusammenstößen zwischen Fans von Eintracht Frankfurt und der italienischen Polizei. Dabei wurde die Polizei mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Stühlen und Tischen beworfen.

Eintracht Frankfurt glaubt an Sieg in Neapel

Update vom Mittwoch, 15. März, 18.25 Uhr: Bei Eintracht Frankfurt muss heute einiges, wenn nicht alles passen, um Neapel mit mindestens zwei Toren Unterschied zu schlagen. „Ich habe letzte Woche „In diesem Jahr“, den Film zum Sieg in der Europa League, gesehen – frühe Tore wie in Barcelona oder gegen West Ham sind nie verkehrt“, sagte Sebastian Rode. Ein früher Treffer für die SGE würde die Chancen tatsächlich rasant ansteigen lassen.

Erstmeldung: Neapel/Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League unter Druck. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel benötigt die SGE einen Sieg mit zwei Treffern Unterschied, um die Verlängerung zu erreichen. Keine einfache Aufgabe gegen einen Gegner, der in der heimischen Serie A unangefochtener Spitzenreiter ist und auch beim Erfolg in Hessen seine ganze Qualität auf den Platz brachte.

Champions League im Live-Ticker: Eintracht Frankfurt zu Gast in Neapel

„Wir hatten sehr lange Zeit, das Hinspiel zu analysieren. Die Marschrichtung ist klar: Alles daran setzen, um mindestens zwei Tore zu erzielen und ins Viertelfinale einzuziehen. Ich nehme die Jungs sehr positiv wahr. Das Abschlusstraining war sehr gut. Wir müssen einen 0:2-Rückstand wettmachen, das ist unser Ziel“, gab sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner selbstbewusst auf der Pressekonferenz vor der Partie in Neapel.

Fehlen werden bei Eintracht Frankfurt die beiden Top-Stürmer Jesper Lindström und Randal Kolo Muani. Der Däne verletzte sich kürzlich und wird noch mehrere Wochen pausieren müssen. Der französische Nationalspieler dagegen sah im Hinspiel die Rote Karte und muss gesperrt zuschauen. „Es zeichnet uns aus, Ausfälle kompensieren zu können. Uns fehlen zwei Spieler mit herausragenden Eigenschaften. Dafür starten andere, die ebenfalls Fähigkeiten haben, ein Spiel zu entscheiden“, nimmt Glasner nun andere Spieler in die Pflicht.

Eintracht Frankfurt will das Wunder von Neapel schaffen. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt: Offensiv-Duo fehlt der SGE beim Rückspiel in Neapel

Experten und Fans sehen die Chancen aufs Weiterkommen für Eintracht Frankfurt als sehr gering an, Sebastian Rode will davon aber nicht wissen. „Wir haben selbst eine hohe Erwartungshaltung an uns und haben bewiesen, dass wir losgelöst von der Liga international auftrumpfen können. Ich sehe die Ausgangslage nicht so negativ, wie sie von draußen gemacht wird“, so der Kapitän auf der PK.

Ein Thema bei Verantwortlichen und Spielern war auch, dass keine Fans von Eintracht Frankfurt beim Rückspiel im Stadion sein werden. „Natürlich hätten wir die Fans gerne dabei. Aber wir konzentrieren uns darauf, was wir beeinflussen können. Auch wenn sie nicht körperlich anwesend sein können, wissen wir um ihre Unterstützung“, sagte Glasner. Kapitän Rode hofft, dass es nicht das letzte Auswärtsspiel in der Champions League sein wird und die Anhänger der SGE im Viertelfinale wieder dabei sein können: „Es wäre schön gewesen, die Fans dabei zu haben, weil wir auswärts schon viele Feste gemeinsam gefeiert haben. Wir geben alles, dass wir das nach dem einen oder anderen Tor woanders nachholen können.“ (smr)