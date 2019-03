Liveticker: Eintracht empfängt Hoffenheim - wer siegt im Verfolgerduell?

Im Kampf um das internationale Geschäft trifft Eintracht Frankfurt auf die TSG Hoffenheim.

Frankfurt - Eintracht-Fans haben einige turbulente Tage durchlebt: Da war der Ärger um den Polizeieinsatz im Waldstadion. Und dann schwebt über allem die nächste Europapokal-Runde gegen Inter Mailand. Doch bei allen Nebenkriegsschauplätzen gilt der sportliche Fokus zunächst der TSG Hoffenheim. Klar, niemand mag den Plastikclub. Aber die Hopp-Truppe gastiert nun einmal heute um 15.30 Uhr im Stadtwald - also auflaufen, weghauen, auf Inter freuen.

Eintracht-Trainer Adi Hütter hat vor dem Verfolgerduell gegen Hoffenheim - Sechster gegen Achter - die Qual der Wahl: Bis auf Timothy Chandler sind alle Spieler einsatzfähig. Denkbar, dass der Coach Youngster Evan Ndicka eine Pause gönnt und Kapitän David Abraham wieder in die Startelf rutscht. Die Büffelherde bestehend aus Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller dürfte vollzählig auflaufen. Alle Infos zum Spiel in unserem Liveticker. Wir sind ab 15.20 Uhr vor Euch am Ball. EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!

