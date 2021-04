Live-Ticker: Hinteregger zurück in der Eintracht-Startelf - Hütter bringt Doppelspitze

SGE

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Tuta, Hinteregger, N'Dicka – Chandler, Sow, Kamada, Rode, Kostić – Jović, Silva Aufstellung FC Augsburg Gikiewicz – Suchý, Oxford, Uduokhai – Gumny, Morávek, Bénes, Gruezo, Pedersen – Richter, Niederlechner Tore Schiedsrichter

++++ 19:30 Uhr: Die Aufstellungen für die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg sind da. Für folgendes Personal haben sich die beiden Trainer entschieden:

Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Hinteregger, N‘Dicka – Chandler, Sow, Kamada, Rode, Kostić – Jović, Silva

FC Augsburg: Gikiewicz – Suchý, Oxford, Uduokhai – Gumny, Morávek, Bénes, Gruezo, Pedersen – Richter, Niederlechner

+++ 17:13 Uhr: Der FC Augsburg muss bei Eintracht Frankfurt auf zwei gesperrte Akteure verzichten. Daniel Caligiuri und Sami Khedira sahen am letzten Spieltag jeweils die fünft Gelbe Karte und fehlen im Auswärtsspiel am Main.

Update vom Dienstag, 20.04.2021, 13.39 Uhr: Eintracht Frankfurt trifft in der englischen Wochen am Dienstagabend (20.04.2021) auf den FC Augsburg. Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder. Der 35-jährige Unparteiische aus Hannover leitet am Dienstag seine 30. Bundesligapartie. Ihm zur Seite stehen Jan Clemens Neitzel-Petersen und Robert Wessel. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel. Florian Badstübner wird im Kölner Keller an den Bildschirmen Platz nehmen.

Erstmeldung vom Montag, 19.04.2021, 15.39 Uhr: Frankfurt - Eintracht Frankfurt trifft am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der heimischen Arena auf den FC Augsburg. Die Manschaft von Trainer Adi Hütter liegt weiter auf Rang vier der Tabelle, der Vorsprung auf Borussia Dortmund ist aber auf vier Punkte geschmolzen. Grund dafür war die Niederlage der SGE bei Borussia Mönchengladbach und der Sieg des BVB gegen Werder Bremen. Trotzdem ist Eintracht Frankfurt noch immer in einer sehr guten Position, erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League zu erreichen.

„Gegen den FC Augsburg ist unbestritten ein wichtiges Spiel. Bis auf Samstag haben wir in den Wochen zuvor überragende Leistungen gezeigt. Möchten wir vorne dabeibleiben, sollten wir morgen gewinnen. Entsprechend werde ich die Mannschaft einstellen“, sagte Adi Hütter vor der Partie gegen die Fuggerstädter.

Der Trainer wirft noch einmal einen Blick zurück auf die Eintracht-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. „Die Kritik ist nach der Niederlage berechtigt. Dennoch dürfen wir nicht alles von einem Spiel abhängig machen. Wir möchten in den restlichen fünf Spielen nochmal alles reinwerfen, um etwas noch nie Erreichtes zu schaffen“, so der SGE-Coach, der eine Reaktion erwartet: „Wir haben von 29 Spielen vier verloren. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Die Mannschaft hat den Charakter, um eine Reaktion zu zeigen.“

Eintracht Frankfurt: Hinteregger und Hasebe wieder dabei

Gute Nachrichten gibt es bei einem Duo von Eintracht Frankfurt, das wohl dabei sein kann gegen den FC Augsburg: „Martin Hinteregger hat sich gestern nach dem Spielersatztraining – durchaus etwas überraschend – komplett zurückgemeldet. Er hat normal mittrainiert und ist für morgen entsprechend eine Option. Makoto Hasebe ist für morgen ein Thema“, sagte Hütter in der Pressekonferenz.

Adi Hütter fordert die Mannschaft auf, sich völlig auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg zu konzentrieren, damit der wichtige Sieg eingefahren werden kann: „Wir müssen den Kampf annehmen und konzentriert sein. Dann haben wir die Qualität, um Augsburg zu schlagen. Wir schauen darauf, was wir selbst beeinflussen können. Wir müssen unsere Ergebnisse bringen, um Druck auszuüben.“ (smr)

Die restlichen Begegnungen des 30. Spieltags: 1. FC Köln - RB Leipzig, Bayern München - Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld - FC Schalke 04*, Borussia Dortmund - Union Berlin, TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen - Mainz 05, VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg, Hertha BSC - SC Freiburg (abgesagt).