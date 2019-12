Live: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln im TV und Live-Stream

16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FC Köln. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt - Nach der Niederlage auf Schalke steht für Eintracht Frankfurt gleich die nächste schwere Partie an. Am heutigen Mittwoch (18.12.2019, 20.30 Uhr) müssen die Hessen gegen den wieder erstarkten 1. FC Köln antreten.

Die Gäste treten im Vergleich zum letzten Spiel wahrscheinlich mit geänderter Elf an. Ehizibues Sperre zwingt Gisdol zum Umstellen. Benno Schmitz wird wohl hinten rechts verteidigen. Cordoba dürfte diesmal von Beginn an spielen, Modeste geht zurück auf die Bank.

Eintracht Frankfurt: Verletzungssorgen und Krise

Durch den Ausfall von Torhüter Rönnow muss Adi Hütter auf einer zentralen Position einen neuen Mann bringen. Felix Wiedwald, eigentlich Nummer drei im Kasten der Hessen, wird von Beginn an auflaufen. Gegenüber der Partie auf Schalke werden sicher noch einige andere Änderungen kommen. Kann die Mannschaft von Adi Hüter die Serie von sieglosen Partien in der Bundesliga am Abend vor heimischem Publikum endlich beenden? Es wäre bitter nötig - in Frankfurt spricht man nach dem Sturz in die unteren Tabellenregionen bereits von einer handfesten Krise.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Bundesliga live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie von Eintracht Frankfurt auf Schalke am 18.12.2019 live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga



Kommentator des Spiels ist Toni Tomic

Die Highlights des Spiels können beim Online-Streaming-Dienst Dazn etwa 40 Minuten nach dem Spiel angesehen werden.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Bundesliga-Partie der Eintracht gegen den 1. FC Köln am 18.12.2019 live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream bietet Sky nicht an.



Sky-Kunden können den Live-Stream des Spiels über die Funktion "Sky Go" verfolgen



Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Apple-Geräte als auch für Android-Geräte



Wer kein Kunde bei Sky ist, kann das Spiel trotzdem mit einem Tagesticket sehen



Das "Sky-Ticket" kostet 9,99 Euro.



Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen die Kölner? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker*.

Eintracht Frankfurt gegen Köln: Schiedsrichter und Stadion

Schiedsrichter der Partie am Mittwoch, 18.12.2019, zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist Deniz Aytekin. Ihm zur Seite stehen Christian Dietz und Eduard Beitinger, Vierter Offizieller ist Tobias Reichel. Im Kölner Keller sitzt Benjamin Brand als Video-Assistent.

Gespielt wird in der WM-Arena im Frankfurter Stadtwald. Restkarten sind an der Abendkasse verfügbar.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.